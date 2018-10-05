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Мелкие АЗС взвинтили цены на дизтопливо

05 Октября 2018, 10:26 | Дальний Восток

Но у водителей есть выбор

На Дальнем Востоке активизировался спрос на зимнее дизтопливо, цена на него уже существенно выше, чем на летнее. При этом цены на АЗС крупных компаний остаются прежними.

«Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС. На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше», - заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений АРКУША.

«Высокие цены на зимнее топливо в межсезонье достаточно традиционны из-за малого объема предложения: НПЗ еще не полностью переключили производство на межсезонные и зимние марки, а у кого-то нет технологической возможности выпускать разный дизель одновременно», -цитирует Андрея КОСТИНА из Rupec «Коммерсант».

Напомним, что в сентябре Группа ННК снизила розничную цену на все виды топлива на 50 копеек. Это было плановое мероприятие по изменению цен в целях поддержки сельхозпроизводителей региона в период уборки урожая. Сейчас, после завершения уборочной кампании, цены вернулись на прежний уровень.Сентябрьское снижение цен Группой ННК было весьма значительным. Это снижение зафиксировал и Росстат, который в своих сводках отметил эту тенденцию, к примеру, сразу в нескольких регионах Дальнего Востока.

Сергей КУЗЬМИН. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Дизтопливо  АЗС  цены  нефть  прогноз 



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