В России придумали «ОСАГО для бедных»

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ZRPRESS. Автомобилисты смогут выбрать бюджетный вариант страхования гражданской ответственности.

В ближайшее время автомобилисты могут получить возможность регулировать стоимость полиса ОСАГО самостоятельно. Водителям предложат два вариант: покупка полиса по старым ставкам или страхование по сниженному тарифу. При этом в последнем случае размер выплат по страховке будет существенно меньше.

Как заявил заместитель министра финансов России Алексей Саватюгин, правительством рассматривались различные варианты. «Предлагалось несколько идей: либо сделать поэтапным введение коридора ОСАГО, либо предоставить возможность застрахованным выбирать — или ты платишь меньше за полис, но тогда меньше будет возмещение убытка, либо полис стоит дороже, но при несчастном случае выплата будет больше. Мы взяли две недели, чтобы еще раз подумать и все очень внимательно подсчитать», - заявил в интервью журналистам Алексей Саватюгин.

Ранее страховщики предлагали заменить бумажный полис ОСАГО электронным аналогом. С такой инициативой выступили представители страховых компаний. Они считают, что это сделает рынок страхования гражданской ответственности автовладельцев более прозрачным, а саму услугу быстрей, удобней и дешевле для водителей.

Сейчас представители крупнейших страховых компаний страны ждут ответа на свое предложение от Минфина. В министерстве подтвердили, что уже в конце текущего года должны быть внесены поправки в Гражданский кодекс и страховое законодательство, которые позволят гражданам покупать некоторые страховые продукты через Интернет. Для этого, в частности, предлагается внести в закон норму, которая позволит в электронном виде автоматически обрабатывать персональные данные граждан, которые отображены в различных договорах. Это сразу распространит электронные он-лайн продажи на широкий круг страховых продуктов.

Как подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александр Панкратов электронный документооборот необходимо развивать и позволяющие это делать законодательные поправки должны заработать в декабре этого года. «Компании и рынок готовы к развитию электронных услуг. Когда соответствующий закон примут, то качество страховых продуктов резко вырастет. Гражданин, в случае необходимости сможет заполнить по Интернету бумаги, отправить их в страховую компанию и сразу же получить ответ. Это, прежде всего, огромная экономия времени, так как не надо будет никуда бегать», – заявил Gudok.Ru представитель страхового сообщества.

Законодательные пробелы, пожалуй, единственное, что сегодня сдерживает интернет-продажи. Кроме того, чтобы заработало электронное ОСАГО и КАСКО, необходимо будет наладить информационное взаимодействие между страховщиками и ГИБДД.

Механизм заключения электронного договора ОСАГО будет прост. Для этого автолюбителю надо будет ввести свою электронную подпись в систему, где его данные обработает страховая компания. Далее, получив подтверждение от ГИБДД о владельце той или иной машины, страховщик одобрит такой договор. После чего гражданину останется только его оплатить.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, который в России появился с 1 июля 2003 года с вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». ОСАГО вводилось как социальная мера, направленная на создание финансовых гарантий возмещения ущерба, причиненного владельцами транспортных средств.

Идея подобного вида страхования не нова: оно действует во многих странах мира и в рамках транснациональных соглашений — например, «зелёная карта». Объектом ОСАГО являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца автотранспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании автотранспортного средства на территории Российской Федерации. К страховому риску по ОСАГО относится наступление гражданской ответственности при ДТП, пишет Gudok.ru.