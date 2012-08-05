ГИБДД отлучат от ДТП

5 августа, ZRPRESS. На рассмотрение Госдумы России внесен законопроект, согласно которому ГИБДД должна будет передавать в суд все дела по дорожным авариям. Авторы документа полагают, что таким образом можно будет снизить случаи коррупции в ГИБДД, а также защитить права и законные интересы граждан. Кроме того, гораздо большее число нарушителей в этом случае смогут понести наказание.

Как пишет "Российская газета", согласно предлагаемым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, суды смогут рассматривать все дела об административных нарушениях без непосредственной передачи им всех документов.

При этом предполагается усилить судебный контроль за прохождением дел внутри ГИБДД.

«Золотой Рог».