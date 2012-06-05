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Автомобилисты РФ могут создать свою партию
"Не исключено, что общественное движение автомобилистов "Свобода выбора" создаст партию, потому что партия автомобилистов - это партия конкретных дел. Теоретически это вполне возможно, такая работа может быть проведена", - сказал Лысаков.
"Сейчас минимизированы все бюрократические преграды на пути к созданию партии", - добавил Лысаков.
На вопрос о том, намерен ли он войти в руководство партии, если она будет создана, собеседник агентства "гипотетически" не исключил такой вариант, отметив при этом, что это вопрос очень непростой.
Лысаков напомнил, что будучи беспартийным членом фракции "ЕР" в Госдуме он по закону не может быть членом другой партии - должен либо оставаться беспартийным, либо вступить в "Единую Россию", в противном случае он потеряет депутатский мандат.
По словам Лысакова, можно участвовать в жизни партии, но официально не быть ее членом.
Как говорится на сайте организации, "Свобода Выбора" родилась 19 мая 2005 года из первой акции протеста, вызванной тогдашними планами правительства РФ по ограничению прав владельцев праворульных японских автомобилей. Официально движение было зарегистрировано в 2006 году.
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