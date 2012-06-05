www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Выборы
Распечатать

Автомобилисты РФ могут создать свою партию

05 Июня 2012, 10:46 | Дальний Восток

Межрегиональная общественная организация автомобилистов (МООА) "Свобода Выбора" может быть преобразована в партию, заявил 4 июня РИА Новости лидер движения, депутат Госдумы РФ от "Единой России" Вячеслав Лысаков.

"Не исключено, что общественное движение автомобилистов "Свобода выбора" создаст партию, потому что партия автомобилистов - это партия конкретных дел. Теоретически это вполне возможно, такая работа может быть проведена", - сказал Лысаков.

"Сейчас минимизированы все бюрократические преграды на пути к созданию партии", - добавил Лысаков.

На вопрос о том, намерен ли он войти в руководство партии, если она будет создана, собеседник агентства "гипотетически" не исключил такой вариант, отметив при этом, что это вопрос очень непростой.

Лысаков напомнил, что будучи беспартийным членом фракции "ЕР" в Госдуме он по закону не может быть членом другой партии - должен либо оставаться беспартийным, либо вступить в "Единую Россию", в противном случае он потеряет депутатский мандат.

По словам Лысакова, можно участвовать в жизни партии, но официально не быть ее членом.

Как говорится на сайте организации, "Свобода Выбора" родилась 19 мая 2005 года из первой акции протеста, вызванной тогдашними планами правительства РФ по ограничению прав владельцев праворульных японских автомобилей. Официально движение было зарегистрировано в 2006 году.

РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru