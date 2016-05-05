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Цены на бензин опять начали расти
Розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России показали хоть и незначительный, но рост. Однако переживать не стоит, говорят эксперты, удорожание обусловлено сезонным ростом спроса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как свидетельствуют данные информационно-аналитического центра (ИАЦ) «Кортес», пишут «Известия», за прошедшую неделю цены на АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране увеличились на 2 и 3 коп. — до 34,55 и 37,37 рубля за литр соответственно.
Наибольшее недельное подорожание бензина марки АИ-92 зафиксировано в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах — на 7 и 6 коп., до 39,49 и 34,25 рубля соответственно. Средние биржевые цены на АИ-92 составили 37 881 рубль за тонну, что на 350 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на АИ-92 снизились на 15 рублей — до 37 856 рублей за тонну.
Литр бензина марки АИ-95 сильнее всего подорожал в Южном федеральном округе — на 6 коп., до 38,34 рубля. Средние биржевые цены на АИ-95 составили 40 267 рублей за тонну, что на 250 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 65 рублей — до 40 057 рублей за тонну.
По данным ИАЦ «Кортес», средняя цена дизельного топлива (летние сорта) за прошедшую неделю не изменилась и составила 35,26 рубля за литр, при этом с начала года цены на этот вид топлива уменьшилась на 1%, или на 34 коп.
Напомним, что с начала года в России был зафиксирован рост оптовых и биржевых цен на моторное топливо. И этот тренд обеспечивали сразу несколько факторов. Во-первых, это январское и апрельское повышение акцизов. С 1 января 2016 года ставка акциза на бензин Евро-5 увеличилась до 7,53 тыс. рублей за тонну против 5,53 тыс. рублей за тонну в 2015 году, а на не соответствующий пятому классу бензин — до 10,5 тыс. рублей за тонну против 7,3 тыс. рублей за тонну в 2015 году. Кроме того, по инициативе Минфина с 1 апреля акцизы на бензин повысились еще: на Евро-5 — до 10,13 тыс. рублей за тонну, а на бензин, не соответствующий пятому классу, и прямогонный — до 13,1 тыс. рублей.
Во-вторых, в начале года в стране наблюдался спад производства и рост экспорта, поэтому оптовики стали в больших объемах закупать нефтепродукты. Кроме того, на цены оказывало влияние ожидание весенне-летних ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Эксперты опасались, что вслед за оптом и биржей розничные цены также пойдут вверх. Но этого не произошло.
Однако к апрелю ситуация изменилась и цены в биржевом и оптовом сегменте начали снижение. Как и планировало Минэнерго, товарные остатки бензинов к началу ремонтных работ были свыше 2,1 млн т. Об этом «Известиям» рассказывал руководитель управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин. По его словам, за последний месяц антимонопольная служба провела ряд встреч с представителями нефтяных компаний.
«Мы контролируем ситуацию. Перед нами стояла задача урегулировать вопрос с экспортом и восстановлением производства. Этой цели мы достигли. Поэтому наблюдаем сегодня падение цен в биржевом и оптовом сегменте», — отметил собеседник. Однако, по его словам, не стоит полагать, что вслед за этим следует ожидать снижения цен в рознице.
Незначительный же рост цен вызван сезонным ростом спроса и началом посевных работ. Вряд ли стоит ждать существенного увеличения цены, так как, по словам и представителей топливного рынка (Российского топливного союза), и ФАС, «маржинальность на сегодня достаточно комфортная для участников розничного бизнеса, чтобы они не повышали цены».
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". . . Однако переживать не стоит, говорят эксперты, удорожание обусловлено сезонным ростом спроса" Сезонный рост, это когда цена прыгает а потом возвращается к своей прежней планке! Бензина это не касается, он не подвержен колебаниям не сезона не биржевым ставкам! Исходный продукт хоть падает хоть растет итог один, как в той песне "Все выше, все выше и выше. . . !!!"