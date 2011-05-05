Нефтяные компании региона гарантируют: дефицита бензина не будет

Дефицит нефтепродуктов и повышение цен на топливо, наблюдаемые сегодня в центральной части РФ, успели вызвать широкий общественный резонанс. При этом федеральная антимонопольная служба уже начала масштабные проверки нефтяных компаний на предмет создания искусственного дефицита. Что же касается Дальнего Востока, то здесь ситуация с бензином остается стабильной.

По оценкам нефтяных компаний, реализующих нефтепродукты на территории ДФО, никакого дефицита топлива в регионе сегодня нет и в ближайшее время не предвидится.

- Реализация нефтепродуктов через розничную сеть ООО «РН-Востокнефтепродукт» осуществляется в полном объеме во всех регионах присутствия. Никаких ограничений на отпуск топлива нет, - сообщила пресс-секретарь ООО «РН-Востокнефтепродукт» Виктория ЮГАЙ.

Отметим, что дефицита топлива, реализуемого через розничную сеть ОАО «Хабаровскнефтепродукт», на дальневосточном рынке также не наблюдается. Кроме того, с мая этого года на ОАО «Хабаровский НПЗ» объемы переработки нефти возросли с 9800 до 10400 тонн в сутки.

- На сегодняшний день ХНПЗ полностью загружен, объемы производства не снижены. В то же время очень важно, чтобы сами дальневосточники не паниковали из-за ситуации в западных регионах и не начали в больших количествах скупать бензин впрок. Тогда и дефицита не будет, - отметила главный специалист по связям с общественностью ОАО «Хабаровский НПЗ» Анна НИКИТЕНКО.

Возможно ли повышение цен на топливо? На этот вопрос нефтяные компании ответить пока не могут и от каких-либо прогнозов воздерживаются. Но как сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Сергей КУДРЯШОВ, Минэнерго РФ прогнозирует в ближайшей перспективе рост цен на бензин в России на 5% в связи с увеличением мировых цен на нефть.

Помимо мирового роста цен на нефть влияние на динамику цен на бензин в РФ оказывает ситуация, сложившаяся в настоящее время в ряде регионов России: где-то заметно выросли цены, где-то возник дефицит топлива, сопровождающийся ажиотажным спросом. В сложившихся рыночных условиях компаниям выгоднее экспортировать топливо, чем продавать на внутреннем рынке, и оно «вымывается» с внутреннего рынка. Эксперты считают, что, в частности, независимые игроки встанут перед выбором - повышать цены на топливо либо сворачивать бизнес. ФАС заявила, что проведет новую проверку нефтяных компаний в связи со случаями нехватки топлива в регионе.

Российские нефтяные компании в мае прекратят экспорт нефтепродуктов, чтобы насытить внутренний рынок, сообщил Кудряшов по итогам совещания у премьера Владимира ПУТИНА, посвященного ситуации с дефицитом нефтепродуктов в регионах. Запрет на экспорт коснется лишь бензина. «На сегодняшний день мы договорились, что нефтекомпании все объемы поставят на внутренний рынок», - сказал Кудряшов, отметив, что Минэнерго не видит необходимости введения государственного регулирования цен на бензин в РФ, потому что «у нас достаточно запасов». По словам замминистра, за четыре месяца 2011 г. экспорт нефтепродуктов из РФ составил 1 миллион тонн. В прошлом году было экспортировано 3 миллиона тонн нефтепродуктов.