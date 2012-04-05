Разборки с ДТП переносятся в суд

5 апреля, ZRPRESS. С 1 апреля вступил в силу свежий регламент оформления дорожно-автотранспортных происшествий, приготовленный ГИБДД РФ. Акт под заглавием «Методические указания по оформлению и выдаче справки о дорожно-транспортном несчастном случае» обязан поступить в ближайшее время во все региональные подразделения ГИБДД и касается главного акта во отношениях шоферов и страховых фирм – справки по форме № 746, фиксирующей прецедент аварии.

Нововведение №1: Когда вина водителя определяется инспектором на месте, сотрудник Госавтоинспекции обязан выдать участникам аварии необходимые справки прямо на месте. Теперь не надо ездить в ГИБДД после аварии за справкой для страховой компании.

Нововведение №2: До сих пор инспектор ГИБДД указывал в справке помимо видимых следов аварии также и возможность скрытых повреждений. Теперь такая формулировка запрещена.

Чем грозит? Если ты виноват в аварии, то нововведения для тебя очень хороши. Меньше беготни. Если же не виноват, то готовься пройти "ад из мин и войны", прежде чем получить свою заветную сумму за поврежденный автомобиль. Ежели у страховой фирмы появляются сомнения в подлинности справки, она имеет возможность направить запрос в то подразделение, которое ее выдало. Теперь страховщики завалят ГИБДД запросами о "подлинности" справки выданной инспектором на месте, что задержит выплату в среднем на неделю. Мало того, теперь в связи с запретом формулировки "возможность скрытых повреждений" страховщики начнут отказывать в выплате в части "скрытых повреждений", основываясь на справке, выданной инспектором. Придется каждый раз пользоваться услугами оценщиков и через суд доказывать свою правоту.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».