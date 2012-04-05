В России будут построены более двадцати автомобильных заводов

5 апреля, ZRPRESS. Автомобильный кластер производственной мощностью в 350 тыс. автомобилей в год, который объединит существующие и новые заводы, намерены создать в Калининградской области российская компания "Автотор холдинг" и канадский производитель автокомплектующих Magna.

Стоимость проекта оценивается в 3 млрд евро. Об этом председатель совета директоров калининградского "Автотора" Владимир Щербаков сообщил премьеру РФ Владимиру Путину на совещании на АвтоВАЗе в Тольятти по вопросам развития автомобильной отрасли в условиях вступления России в ВТО.

В создаваемый кластер будут входить заводы уже существующих партнеров "Автотора" - BMW, General Motors, Kia и других. Всего в рамках проекта в Калининградской области планируется построить 21 новый завод, из которых 6 - автомобильные заводы полного цикла и 15 заводов по производству автомобильных компонентов.

Ранее премьер и избранный президент Владимир Путин заявил, что государственные и муниципальные органы власти должны закупать только те автомобили, которые произведены на территории России, Казахстана и Белоруссии. Эти три страны входят в единое экономическое пространство.

«Золотой Рог».