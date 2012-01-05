Новые машины получат пять лет свободы от техосмотра

ВЛАДИВОСТОК, 5 января, ZRPRESS. Депутаты Государственной думы летом 2012 года рассмотрят возможность увеличить с трех до пяти лет срок, в течение которого новые автомобили освобождены от техосмотра. Об этом сообщил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Он напомнил, что с 1 января 2012 года вступил в силу новый закон, по которому проходить техосмотр автомобилисты смогут не в ГИБДД, а в сертифицированных частных компаниях. При этом автомобили в возрасте до трех лет освобождаются от прохождения технического осмотра.

«Есть практика мировая, где новый автомобиль даже в течение пяти лет не проходит (техосмотр). Мы над этим тоже поработаем с обществом автомобилистов и подумаем в мае как это посмотреть», - заявил Москвичев. Он также подчеркнул, что это даст возможность всем автовладельцам новых машин, которые обслуживаются в специальных центрах по гарантии, «в течение пяти лет показывать сервисную книгу, что автомобиль исправен». По словам руководителя думского комитета, профессиональные сообщества автомобилистов уже выступили с такими предложениями.

Однако он отметил, что пассажирский транспорт, который занимается перевозками людей, в эту категорию точно не попадет. Сейчас перевозчики направляют машины на ТО дважды в год, и такой порядок в ближайшее время сохранится.

Новые правила прохождения техосмотра утверждены постановлением правительства в середине декабря этого года. В соответствии с правилами, проводящие техосмотр операторы будут назначать цену своей работы в зависимости от объема выполненных процедур. Сумма в регионах может различаться, но она должна будет не превышать предельный размер, который обозначат власти в каждом регионе страны по методике Федеральной службой по тарифам.

Документ вступил в силу с 1 января 2012 года и ввел множество новшеств. Функции проведения техосмотра теперь переданы от МВД к Российскому союзу автостраховщиков, который будет выдавать лицензии на выполнение работ техническим операторам. При этом МВД будет вести базу данных техосмотра. Ею могут пользоваться все операторы, предоставляющие гражданам эту услугу, а также страховые организации.

До 2014 года наряду с частными пунктами ТО будут работать и государственные, относящиеся к структуре органов внутренних дел, где диагностика автомобилей будет проводиться с участием сотрудников ГИБДД. Однако к 2014 году функции по техническому осмотру транспорта должны быть полностью переданы независимым станциям техосмотра.

Кроме того, Минэкономразвития и ФСТ составили единый прейскурант на услуги ТО для разных областей. Тарифы установлены всех субъектов РФ и варьируются в пределах от 300 до 700 рублей. По сообщениям Минэкономразвития, цена услуги в первые несколько месяцев года останется на том же уровне, что и до введения моратория. При этом, она предположительно будет снижена из-за отмены обязательной госпошлины в 300 рублей.

В Москве стоимость диагностики утверждена на уровне 690 рублей.

Тем не менее, новые тарифы просуществуют лишь до президентских выборов. Тогда, по словам замдиректора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Евгения Ковтуна, цены на ТО неизбежно повысятся из-за того, что новым игрокам на рынке придется потратиться на закупку нового оборудования.

«Новые участники рынка пока не появились — они появятся в январе-феврале и предоставят местным органам власти свои расчеты, на основе которых смогут войти на рынок. Из-за стоимости оборудования для новых пунктов и необходимости окупать затраты цена будет возрастать. Но я полагаю, что максимальный предел ее роста составит 10-15% от той цены, которая была с учетом госпошлины», - сообщил Ковтун журналистам. При этом страховые компании просят продлить мораторий на техосмотр и пересмотреть новые условия получения ОСАГО. Страховщики утверждают, что это целесообразно, так как в законе до сих пор множество проблемных положений, пишет Gudok.ru.