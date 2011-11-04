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Kia Rio уже в первый месяц продаж стал российским бестселлером марки
Российские дилеры Kia в октябре реализовали 14771 автомобилей Kia – на 53,9% больше, чем годом ранее. Как отмечают в Kia Motors Rus, это новый абсолютный рекорд для Kia по количеству реализованных автомобилей в месяц.
Новый седан Kia Rio, продажи которого начались 1 октября, уже в первый месяц продаж стал бестселлером марки на российском рынке с показателем 5589 проданных автомобилей. За новинкой следует Kia cee’d, который был реализован в количестве 2683 единиц (+7,4%). Замыкает «тройку» лидеров продаж Kia Sportage, чьи продажи выросли почти в 1,5 раза и составили 2660 машин (+47%).
Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Kia Motors Rus, исходя из объемов производства и поставок автомобилей дилерам, всего в 2011 году компания рассчитывает продать более 15 тысяч седанов Rio. А в будущем году на петербургском заводе Hyundai начнется производство нового Rio и в кузове «хэтчбек».
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