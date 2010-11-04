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Новая трасса «Дальхимпром-Горностай» оказалась под вопросом

04 Ноября 2010, 06:27 | Дальний Восток

Скандал назревает вокруг новой дороги Владивостока «Дальхимпром-Горностай». Трасса вряд ли будет сдана вовремя, предупреждают специалисты. Ее перспективы в целом весьма туманны. Несмотря на то, что инициатором ее строительства в свое время выступил мэр Игорь ПУШКАРЕВ, чиновники создают искусственные препятствия, уверяют дорожники.

Соединить ул. Снеговую от ост. «Дальхимпром» с загородной трассой в районе бухты Горностай пообещал глава Владивостока Игорь Пушкарев еще во время предвыборной кампании. Нужно признать, была проделана огромная организационная работа. Ведь вначале даже неизвестно было, кому же принадлежит земля в этом районе. Не без труда удалось выяснить - военным. Вкладывать средства в их инфраструктуру закон запрещает мэрии.

Но администрация не опустила руки и добилась передачи земли в городскую собственность. О том, чего это стоит, знают немногие. Но для примера можно напомнить, что даже некоторые объекты АТЭС строители начинали возводить до получения документов на землю из-за упрямства Минобороны, не желавшего отдавать свою территорию даже под стратегические объекты. Тем не менее мэрия выбила землю под дорогу «Дальхимпром-Горностай».

Ведь трасса очень необходима городу. Она даст еще один выезд из Владивостока на пляжи Шаморы и до Находки. А с учетом других дорог, строящихся в этом районе в рамках подготовки к саммиту АТЭС, она значительно расширит инфраструктуру краевого центра.

Однако строительство столь нужной дороги оказалось под угрозой срыва.

- Еще два месяца назад мы готовы были начать укладку асфальта. Но у нас под надуманными предлогами отказываются принимать сделанную работу, без чего мы не можем приступить к следующему этапу, - уверяет «ЗР» генеральный директор компании-подрядчика ОАО «Дальэнергомаш» Александр ШТЕЙНИКОВ. - Мы просим, если есть замечания, то дайте нам сразу весь пакет, и мы их устраним. Но получается, что вначале к одному придерутся, устраним - сразу новую претензию предъявляют. В результате мы фактически простаиваем, и если так будет продолжаться, то не успеем сдать дорогу в намеченный срок, до наступления холодов. Значит, мы вынуждены будем подать в суд на тех, кто нам мешает, и заканчивать работу уже весной следующего года.

ОАО «Дальэнергомаш» специализируется на объектах энергетического и промышленного строительства, прокладке магистральных теплотрасс, участвовало в строительстве газопровода Сахалин-Хабаровск, выиграло тендер на достройку медцентра.

Надо сказать, что ОАО «Дальэнергомаш», построившее много дорог во Владивостоке, сразу столкнулось с трудностями. Компания не без труда получила подряд. Вначале ее не допустили к аукциону. Лишь вмешательство антимонопольной службы помогло. «Дальэнергомаш» сбросил от первоначальной цены всего 1,5%, но и этого хватило для его победы. Однако приступить к работе сразу, в октябре 2009 г., дорожники не смогли. Четыре месяца они ждали проектную документацию. Так что строить начали лишь в феврале 2010 г.

- Но у нас достаточно техники, и мы работаем в две смены, так что смогли наверстать упущенное время, - пояснил Александр Штейников.

Хорошим подспорьем для компании стало то, что у нее есть собственный асфальтовый завод южнокорейского производства. Во Владивостоке таких всего два - высокотехнологичного профиля и уровня. Второй - у Владивостокского бутощебеночного завода. Да и щебень компания покупает не тот, что поближе, а тот, что дешевле, хотя и приходится его везти не с ближайшего карьера.

Дорожники прорубили скалу, существенно спрямив ранее существовавшую военную дорогу. Отсыпали грунт. Причем аванс в 136 млн руб. был отработан еще в мае 2010 г. и после этой даты до сего дня компания строит на свои деньги. Но все эти усилия могут пойти прахом, и владивостокцы не получат долгожданную дорогу в этом году, если чиновники и дорожники не смогут найти общий язык.

Противоположная сторона от комментариев отказалась.

Автор: Олег Жунусов
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