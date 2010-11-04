Во Владивостоке продолжается ремонт внутригородских дорог

Техника выходит на новые адреса. Основная часть объектов - внутриквартальные, в том числе в отдаленных районах города.

Стоит отметить, что по ряду объектов ремонт завершен и началась приемка выполненных работ. Например, выполнены работы на придомовых территориях по следующим адресам: Партизанский пр-т, 2, Борисенко, 98, Ивановская 6а, Краева, 7, Калинина, 43а, Невельского, 4, пр-т «Кр. знамени», 88, пр-т «Кр. знамени», 114, Уборевича 25-а, Нерчинская, 52, 50-лет ВЛКСМ, 2, 2-я Строительная, 10, Океанский пр., 140, Адмирала Кузнецова, 53, Адмирала Завойко, 6, Иртышская, 50, ул. Успенского, 112, Казанская, 5 и многие другие.

Работы по ремонту дорог находятся под постоянным контролем главы города Игоря ПУШКАРЕВА. Ежедневно мэр вместе со специалистами проводит объезд объектов. Главное требование, предъявляемое к подрядчикам, - качество и комплексность работ.

- Мы предъявляем список определенных требований - устройство систем водоотведения, установка бордюров, восстановление тротуара, укладка качественного дорожного полотна. Подрядчики работают без предоплаты, поэтому у них есть стимул качественно выполнить работу, чтобы получить деньги, - подчеркнул Игорь Пушкарев.

В настоящее время ведутся работы на десятках объектов. Среди них - улицы Пушкинская, Волховская, 40 лет ВЛКСМ, Нестерова - Героев Хасана - Талалихина, Гульбиновича - Калинина - Терешковой, Чайковского, Шишкина, Корнилова, Печорская, Ялтинская - Крыгина, Амурская.

За прошедшую неделю дорожными службами уложено 47 тыс. 600 м2 асфальта на дорогах и 6 тыс. 100 м2 асфальта на тротуарах. Кроме того, на дорогах города продолжает работать асфальтоукладочный комплекс «Ремиксер-4500», в настоящее время он производит работы по улице Пушкинской. Из-за интенсивности движения все работы в основном проводятся ночью. Стоит отметить, что асфальтоукладочный комплекс может работать и при минусовых температурах, так как разогревает основание дороги до высокой температуры. За ночь «Ремиксер-4500» укладывает примерно 300 тонн асфальта.