www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Во Владивостоке продолжается ремонт внутригородских дорог

04 Ноября 2010, 06:28 | Дальний Восток

Техника выходит на новые адреса. Основная часть объектов - внутриквартальные, в том числе в отдаленных районах города.

Стоит отметить, что по ряду объектов ремонт завершен и началась приемка выполненных работ. Например, выполнены работы на придомовых территориях по следующим адресам: Партизанский пр-т, 2, Борисенко, 98, Ивановская 6а, Краева, 7, Калинина, 43а, Невельского, 4, пр-т «Кр. знамени», 88, пр-т «Кр. знамени», 114, Уборевича 25-а, Нерчинская, 52, 50-лет ВЛКСМ, 2, 2-я Строительная, 10, Океанский пр., 140, Адмирала Кузнецова, 53, Адмирала Завойко, 6, Иртышская, 50, ул. Успенского, 112, Казанская, 5 и многие другие.

Работы по ремонту дорог находятся под постоянным контролем главы города Игоря ПУШКАРЕВА. Ежедневно мэр вместе со специалистами проводит объезд объектов. Главное требование, предъявляемое к подрядчикам, - качество и комплексность работ.

- Мы предъявляем список определенных требований - устройство систем водоотведения, установка бордюров, восстановление тротуара, укладка качественного дорожного полотна. Подрядчики работают без предоплаты, поэтому у них есть стимул качественно выполнить работу, чтобы получить деньги, - подчеркнул Игорь Пушкарев.

В настоящее время ведутся работы на десятках объектов. Среди них - улицы Пушкинская, Волховская, 40 лет ВЛКСМ, Нестерова - Героев Хасана - Талалихина, Гульбиновича - Калинина - Терешковой, Чайковского, Шишкина, Корнилова, Печорская, Ялтинская - Крыгина, Амурская.

За прошедшую неделю дорожными службами уложено 47 тыс. 600 м2 асфальта на дорогах и 6 тыс. 100 м2 асфальта на тротуарах. Кроме того, на дорогах города продолжает работать асфальтоукладочный комплекс «Ремиксер-4500», в настоящее время он производит работы по улице Пушкинской. Из-за интенсивности движения все работы в основном проводятся ночью. Стоит отметить, что асфальтоукладочный комплекс может работать и при минусовых температурах, так как разогревает основание дороги до высокой температуры. За ночь «Ремиксер-4500» укладывает примерно 300 тонн асфальта.

Автор: Валентина Козлова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru