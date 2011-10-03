Двигатель машины "как у Путина" заклинил на пробеге 36 тыс. км

Сенсационную новость преподнес на днях "Блог путинской "Калины" популярного автомобильного ресурса drom.ru. Двигатель купленной год назад для долговременного тест-драйва российской машины "как у Путина" заклинил на пробеге 36 тысяч километров.

Дальневосточное и сибирское автомобильное сообщество – основные посетители сайта, теряется в догадках – каким образом при столь ничтожном, по "иномарочным" меркам пробеге, мог заклинить и развалиться подшипник обводного ролика ремня газораспределения. Эта неисправность привела к обрыву ремня ГРМ с последующей встречей клапанов с поршнями. Практически новой машине (год эксплуатации!) теперь требуется капитальный ремонт.

Самое интересное в этой ситуации то, что заводская годовая гарантия на подшипник закончилась ровно за 2 дня до момента возникновения неисправности. Точность "АвтоВАЗа" в определении сроков надежности своих изделий, конечно, вызывает восхищение, но, к большому сожалению для отечественного производителя, эти сроки для большинства дальневосточных автовладельцев вряд ли покажутся приемлемыми.

Зато теперь становится понятным, почему в прошлогоднем знаменитом автопробеге по федеральной трассе "Амур" у Владимира Владимировича Путина было целых две запасных "Калины"…