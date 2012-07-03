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Новый электроскутер за $16 тыс. почти невозможно уронить
03 Июля 2012, 17:33 | Дальний Восток
Портал Autobild сообщает, что калифорнийский новичок автоиндустрии Lit Motors представил закрытый электроскутер, который по аналогии с Segway сам сохраняет равновесие.
Хотя транспортное средство, названное С1, стоит всего на двух колесах, оно не опрокидывается при боковых ударах. Это стало возможно благодаря гироскопу, который, по словам производителя, вращается с частотой 12 000 оборотов в минуту, автоматически проверяет и при необходимости компенсирует угол наклона. В мини-форматах этот метод также используется в смартфонах и планшетах, чтобы настроить дисплей в зависимости от наклона и вращения устройства.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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