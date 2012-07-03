Новый электроскутер за $16 тыс. почти невозможно уронить

Портал Autobild сообщает, что калифорнийский новичок автоиндустрии Lit Motors представил закрытый электроскутер, который по аналогии с Segway сам сохраняет равновесие.

Хотя транспортное средство, названное С1, стоит всего на двух колесах, оно не опрокидывается при боковых ударах. Это стало возможно благодаря гироскопу, который, по словам производителя, вращается с частотой 12 000 оборотов в минуту, автоматически проверяет и при необходимости компенсирует угол наклона. В мини-форматах этот метод также используется в смартфонах и планшетах, чтобы настроить дисплей в зависимости от наклона и вращения устройства.

«Золотой Рог».