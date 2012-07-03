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Еще одна концептуальная игрушка от Toyota
Компания Toyota представила свой новый концептуальный автомобиль, который получил название Camatte. Но без паники! На дороги этот автомобиль никогда не попадет, ведь японцы позиционируют Camatte как… игрушку.
Точнее, как обучающий тренажер, не зря же премьера Toyota Camatte пройдет на выставке игрушек Tokyo Toy Show.
По словам представителей Toy-ota, Camatte - это не просто «игрушечная машинка». Это игрушка для всей семьи. Предполагается, что ребенок будет сидеть за рулем Camatte и управлять автомобилем, а его родители при этом смогут контролировать все действия своего чада, помогать ему и обучать.
Пока Toyota Camatte представлен исключительно как концепт. Но, зная японцев, можно не сомневаться, что при интересе со стороны покупателей они без проблем смогут наладить серийное производство такой игрушки.
Правда, перед тем как запускать Camatte в серию, японцам все-таки надо поработать над дизайном. Чтобы дети не пугались. Видимо понимают это и сами создатели – именно поэтому они сделали два варианта Camatte, которые получили название Sor и Daichi.
«Золотой Рог».
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