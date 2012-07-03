Nissan Juke Nismo «зарядили» по полной

Спортотделение Nissan под названием Nismo представило серийный кроссовер Nissan Juke Nismo. Японский кроссовер уже имеет экстремальную и сверхдорогую модификацию Juke R, но в Nismo не стали превращать машину в дорожного монстра, а лишь слегка ее «прокачали».

Из внешних изменений стоит отметить новый передний бампер с интегрированным сплиттером и светодиодными «усами» дневного света, новую радиаторную решетку, расширенные колесные арки, легкосплавные 18-дюймовые диски, накладки на порогах, новый задний бампер с диффузором и спойлер на пятой двери. В салоне появились новый руль, отделанные алюминием педали и рычаг КПП, новые сидения и вставки из черной алькантары с красной прострочкой. Помимо этого, были доработаны подвеска, рулевое управление и система трэкшн-контроля.

Под капотом располагается 1,6-литровый турбомотор, который также подвергся доработке, но насколько выросла его мощность, не сообщается. Также японцы ничего не сообщают о цене и динамических характеристиках «заряженного» Nissan Juke Nismo. Известно лишь, что машина будет выпускаться на английском заводе Nissan в Сандерленде и появится у европейских дилеров в начале 2013 года. Чуть позже стартуют продажи в США и Японии.

«Золотой Рог».