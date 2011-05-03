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Опять не тех осмотр

03 Мая 2011, 01:59 | Дальний Восток

На встрече с активом партии «Единая Россия» Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил отменить техосмотр или сделать его беcпроблемным.

Поводом к такому высказыванию стала ситуация с техосмотром, когда люди, чтобы получить заветный талончик, вынуждены чуть ли не ночевать у пунктов государственного технического осмотра.

«Я уверен в том, что нынешняя система техосмотра транспортных средств изжила себя напрочь, особенно в тех случаях, когда речь идет о крупных городах», - заявил президент. Он также сообщил, что как раз накануне общался на эту тему с заместителем министра МВД, курирующим транспортную безопасность, Виктором КИРЬЯНОВЫМ.

«У меня есть два предложения: или вообще отменить техосмотр, или сделать его беспроблемным для граждан и, может быть, изъять это из компетенции МВД, чтобы все происходило в заявительном ключе», - сообщил президент.

В Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России пока на эту тему ничего не говорят.

Полностью отказаться от проведения техосмотра, как это сделала Украина, - невозможно. Дело в том, что эта вещь прописана в международных актах. В частности, в Венской конвенции, подписантом которой является Россия. Если техосмотр убрать вообще, то ни одна машина не сможет выехать за границу. Без этого талона ее завернут обратно прямо на таможне.

Между тем, согласно закону «О полиции», МВД и так обязано до 1 января 2012 года передать функцию техосмотра на рынок. Каким образом это сделать - пока непонятно. Дело в том, что закон о техосмотре, в котором прописан новый порядок проведения этой процедуры, завис. Он почти девять месяцев назад прошел первое чтение в Госдуме. Однако поправки к нему до сих пор находятся в правительстве. Поэтому когда он доберется до второго чтения - неизвестно.

А тем временем Минтранс подготовил поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят с 1 января 2012 года штраф за отсутствие на коммерческом и спецтранспорте навигационной системы ГЛОНАСС. Такое правонарушение обойдется водителям в 2,5 тысячи рублей, а транспортным компаниям - в 30 тысяч рублей.

Накладывать штрафы пока предлагается только на владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. При этом проверять наличие на этих автомобилях навигатора ГЛОНАСС будут на пунктах техосмотра с 1 июля 2012 года. Как рассказали газете в Минтрансе, введение наказания за отсутствие в машинах системы ГЛОНАСС - единственный эффективный способ заставить устанавливать данные навигаторы на спецтранспорт. Изначально предлагалось ввести штрафы уже с 1 июля 2011 года. Однако это вызвало протест со стороны представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, в Минтрансе проанализировали количество автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС, и решили, что «сроки были не слишком реалистичными».

Автор: "Российская газета"
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