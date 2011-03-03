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Полку леворульных автомобилей прибыло

03 Марта 2011, 19:54 | Дальний Восток

Цивилизация приморского авторынка набирает обороты - в феврале во Владивостоке открылся первый на Дальнем Востоке дилерский центр Nissan, а в начале июня первых покупателей приняли дилерские центры Suzuki и Mitsubishi. На сегодняшний день из японских автоконцернов вакантными остаются дилерские лицензии Mazda, Honda и Subaru.

Представители Honda уже достаточно давно "прощупывают" приморский рынок. Причем поиски партнеров ведутся напрямую из Японии, минуя созданное в 2004 г. подразделение концерна ООО "Хонда Мотор РУС". По сведениям "ЗР", открытия центра продаж Honda в Приморье стоит ожидать в начале следующего года.

Nissan в "Авторитете"

Дилерский центр Nissan (ООО "Авторитет-Авто") расположился на въезде в Артем. В демонстрационном зале представлен весь модельный ряд автомобилей марки, сертифицированных для российского рынка. На все приобретенные в автосалоне машины распространяется трехлетняя гарантия.

Модельная линейка очень предствительна - легковые Micra, Tiida, Note, Almera Classic и Teana, кроссоверы Qashqai и Murano, паркетник X-Trail, внедорожники Pathfinder и Patrol, а также большой пикап Navara. В ближайшее время ожидается предложение премьеры 2009 г. - спортивного Nissan GTR. В Приморье представлены автомобили, собираемые на заводах концерна по всему свету, - в Японии, Великобритании, Мексике, Испании и т.д. Срок ожидания заказанного авто максимум два месяца.

В "Авторитет-Авто" отмечают вполне закономерный интерес приморцев к внедорожникам. "Модельный ряд Nissan достаточно сбалансирован и удовлетворяет любому запросу. Плюс в том, что большинство моделей передне- и полноприводные, а это важно для Дальнего Востока. По опыту первых продаж отметим успех Qashqai. Автомобиль достаточно яркий для местного рынка", - сообщили "ЗР" в отделе маркетинга компании. Для желающих купить машину в Москве в рассрочку предлагается программа "Nissan-Финанс" в партнерстве с Юникредитбанком.

Suzuki под крышей Sumotori

Дилерский центр Suzuki (официальный дистрибьютор Suzuki в России - ITOCHU Corporation) открылся на базе выставочного центра Sumotori в районе поселка Угловое. На демонстрационных площадках представлены автомобили Suzuki 2008-09 гг. выпуска, а также мотоциклы, квадроциклы, лодки и лодочные моторы этого бренда. Sumotori работает через официального российского дистрибьютора ITOCHU Corporation, автомобили собираются непосредственно в Японии и поставляются напрямую во Владивосток. Модельный ряд включает паркетные внедорожники Grand Vitara (от 754 тыс. руб.), хэтчбек Swift (560 тыс. руб.) и седаны SX4 (581 тыс. руб.). Несмотря на то, что с момента открытия центра прошло совсем немного времени, уже можно говорить о том, что интерес к продукции марки со стороны приморцев есть. Во-первых, у автомобилей Suzuki хорошее соотношение цена/качество. Во-вторых, для моделей 2008 г. разработано "специальное предложение". В-третьих, любой автомобиль можно приобрести в рассрочку, по кредитным программам партнерских банков (возможно, в будущем SUMOTORI представит собственную кредитную программу). Как и следовало ожидать, особенно востребованы приморцами Grand Vitara.

Mitsubishi на тысячах "квадратах"

Магазин-салон Mitsubishi открылся в самом центре Владивостока. Выставочный зал площадью порядка 1 тыс. кв. метров вмещает практически всю линейку поставляемых автомобилей.

Полноценный дилерский центр вначале был создан на базе сервисной станции Mitsubishi, которая уже более десяти лет обслуживает автомобили марки и получила официальную авторизацию Mitsubishi Motors. Для этих целей организована новая компания - ООО "Пасифик Авто".

Сегодня во Владивостоке можно заказать поставку любого из автомобилей Mitsubishi, которые представлены на рынке, - седаны Lancer (версия Classic по цене 499 тыс. руб.) и Galant, спортивные Lancer Evolution и Rally Art, минивэн Grandis, кроссовер Outlander XL, внедорожники Padjero, Pajero Sport и L200. Что немаловажно, все они произведены в Японии. Доставка автомобиля может занять до 1,5 месяцев. Гарантия на купленные в дилерском центре автомобили действует в течение трех лет, или 100 тыс. км пробега. Партнером в кредитовании выступает Сбербанк. В компании отмечают востребованность на местном рынке внедорожников.

Автор: Сергей Кузьмин
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