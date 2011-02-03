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В России хотят вновь запретить правый руль
Широко обсуждаемый в народе технический регламент на автомобили, который сначала запрещал праворульные авто, потом разрешал, вновь подвергся редактуре. Подготовлен новый проект техрегламента, в котором снова прописан запрет на автомобили с "неправильным" расположением рулевого колеса.
Правда, запрет будет распространяться только на ввоз праворуких авто на территорию страны. Напомним, что технический регламент о безопасности транспортных средств был принят всего несколько месяцев назад, а недавно в него были внесены поправки. Первоначальная редакция документа содержала запрет на праворульные автомобили. Впоследствии этот пункт был исключен. Основным отличием новой редакции техрегламента является то, что он подготовлен для единого экономического пространства, которое помимо России включает в себя также Белоруссию и Казахстан. По сути, документ должен создать единые правила ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории этих стран.
Как ни странно, новая версия технического регламента возвращает одну из самых спорных норм первоначальной редакции, а именно запрет на правый руль. В частности, пункт 18 проекта нового регламента содержит такую формулировку: "Запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления...". Единственным исключением могут быть автобусы, сообщает "Российская газета".
Стоит отметить, что на территории Казахстана уже несколько лет действует запрет на автомобили с правосторонним расположением руля. Однако стоит лишь вспомнить какую бурю протестов и споров вызвала первая редакция документа, чтобы понять, что и на этот раз правый руль в России будут отстаивать. Большинство автомобилей Дальневосточного региона имеют именно такую компоновку органов управления. Помимо запрета на правый руль, проект нового техрегламента содержит и отмененный ранее запрет на установку так называемых "кенгурятников". Согласно новой редакции, данную конструкцию нельзя устанавливать ни на какие авто, в том числе внедорожники. Подобная защита разрешена только для автобусов и грузовиков.
Еще одним пунктом нового проекта является большое количество экспертиз для производимых и ввозимых авто, а также мопедов, что, скорее всего, скажется на итоговой стоимости транспортных средств. В то же время новая версия технического регламента, который по идее должен сделать автомобили более безопасными, накладывает требование по оборудованию машин антиблокировочной системой тормозов, кроме легковых. Причем собирать легковушки без предустановленной на заводе АБС можно будет вплоть до 2020 года. Если, конечно, к тому времени не примут очередную редакцию техрегламента. Остается лишь отметить, что все перечисленные новшества носят пока только теоретический характер – в настоящее время подготовлен лишь проект документа. Когда он будет принят и будет ли вообще, пока неизвестно.
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