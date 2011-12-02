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В Амурской области введен в эксплуатацию мостовой переход для выхода на федеральную трассу «Амур»

02 Декабря 2011, 18:41 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ZRPRESS. 30 ноября в Амурской области сдан в эксплуатацию мостовой переход через реку Бысса на автомобильной дороге «Введеновка - Февральск - Экимчан».

В торжественном открытии принял участие губернатор Амурской области Олег Кожемяко. Строительство моста на 279 км автомобильной дороги «Введеновка – Февральск - Экимчан» началось в 2008 году. Общая стоимость объекта - более 570 млн рублей. Финансирование данного инвестиционного проекта велось из регионального и федерального бюджетов по программе "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области в 2010-2015 годах".

Дорога проходит по территории Мазановского и Селемджинского районов и является единственной транспортной артерией, соединяющей эти районы с югом Амурской области, и выходом на федеральную автомобильную дорогу «Амур», а также к железнодорожным станциям п.Февральск и г.Свободный, сообщает ИА "Порт Амур".

Работы вела подрядная организация – ОАО «УСК МОСТ» (Москва). Это один из крупнейших подрядчиков в дорожной отрасли РФ. На строительство также привлекались мощности ЗАО «Мостоотряд-64» (Благовещенск).

В эксплуатацию сдан участок дороги с мостовым переходом общей протяженностью 5,2 км, включающий в себя путепровод через Байкало-Амурскую железную дорогу и мост через р.Бысса.

В настоящее время в Селемджинском районе расположено 15 сел и поселков, в которых проживает 15,5 тыс. человек. Район богат полезными ископаемыми, имеются крупные запасы золота, железных руд, каменного угля, олова и т.д. Здесь ведется крупномасштабное производство по их разработке. Плановый объем перевозок грузов по новой дороге составит более 17 млн тонн.

В общей сложности до 2015 года в рамках этой программы объем финансирования по дорожным работам в Селемджинском районе составит свыше 960 млн рублей. Средства также пойдут на реконструкцию мостов через реку Талаго-3 на 263-м километре, реку Тараган на 267 километре, а также на строительство мостового перехода через реку Селемджу на 303 километре автодороги «Введеновка – Февральск - Экимчан» (более 900 млн рублей). В настоящее время ведутся проектные изыскания по данному объекту.

Кроме того, в следующем году непосредственно на ремонт, реконструкцию, содержание дорог в Селемджинском районе будет направлено свыше 120 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Автор: ИА "Порт Амур"
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