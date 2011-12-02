Чиновники объяснили, как автомобилисты будут проходить техосмотр

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ZRPRESS. Подробная форма договора о прохождении ТО направлена на утверждение премьер-министру

Новые правила техосмотра от вступления в силу отделяет лишь подпись Владимира Путина: общий проект Минэкономразвития и Минтранса окончательно оформлен и может начать действовать в следующем году.

Документ детально регламентирует порядок и этапы процедуры ТО, включает в себя перечень необходимых документов для прохождения осмотра, а также имеет отсылку к формуле расчета предельной стоимости услуги.

Новый закон направлен на либерализацию условий технического осмотра и повышение ее эффективности. Со следующего года водитель уже не будет обязан приезжать на ТО к месту регистрации автомобиля, а сможет воспользоваться услугой в любом специализированном центре на территории всей страны.

Помимо этого, существенно ограничен список документов, с которым водитель имеет право на прохождение осмотра. С 2012-го года оператор автосервиса обязан будет принимать клиентов при наличии документа, удостоверяющего личность и свидетельство о регистрации транспортного средства. Полис ОСАГО и медицинская справка не потребуются.

Если клиент приезжает в центр на чужом автомобиле, он сможет пройти ТО при наличии доверенности в простой письменной форме, без нотариального заверения.

Кроме того, новые правила ужесточат ответственность самих центров и поставят их в зависимость от качества своей работы. В 2012-м году при прохождении ТО обязательным станет заключение специального договора, в котором будут прописаны права и обязанности сторон. Если оператор "проглядит" неисправность в автомобиле, и она приведет к ДТП, то ремонт транспортного средства ему придется оплачивать из своего кошелька. Это нововведение сделает нелегальную торговлю талончиками ТО рискованным и невыгодным бизнесом для владельцев автосервисов.

Жесткой регламентации подвергся и временной норматив техобслуживания: закон сократил продолжительность каждой процедуры и устанавливает новую предельную длительность каждой операции. При осмотре легкового автомобиля оператор обязан уложиться в полчаса, грузового - 32 минуты. На данный момент те же нормативы дольше на 10 минут каждая.

Из алгоритма процедуры исчезнут несколько операций и появятся новые.



Оператор не будет проверять наличие аптечки,

спидометр и тахометр, зато проверит

уровень шума выхлопной системы.

Некоторое ограничение в правах почувствуют сами автомобилисты: согласно новым стандартам у них исчезает право на бесплатный ТО, проведенный в течение 20 дней после предыдущего. За каждый визит в сервисный центр придется заплатить отдельно. Правда, если оба ТО проводит один и тот же оператор, во время повторного осмотра клиент заплатит только за фактически выполненную работу, а не за весь спектр операций, входящий в услугу осмотра.

Изменения коснутся и процедуры записи на получение услуги: с 2012-го года оформить заявку на прохождение ТО можно будет в интернете, на портале Госуслуг.

Что касается московских автовладельцев, то они сами смогут решать, где проходить эту процедуру, а электронная система подскажет, какой из пунктов наименее загружен. Уже с 1 декабря подать заявку можно на сайте Московской городской службы технического контроля. Единственное условие - делать это надо минимум за день до предполагаемого время посещения. Сам осмотр автомобиля не должен занимать более 40 минут. Пока новая система введена только в Москве. Если столичный опыт окажется удачным, её распространят и на другие города.

"Мы не хотим повторять ошибки прошлого года, когда были очереди и были определённые проблемы по прохождению техосмотра. Сделано всё для того, чтобы упростить момент прохождения, не стояния в очередях, чтобы было более удобно для любого автолюбителя ", - отмечает руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Николай Лямин.

Предельная стоимость услуги закрепляется не в самих правилах, а в специальном тарифном плане Федеральной службы по тарифам. По распоряжению ФСТ каждый регион страны будет обязан рассчитывать индивидуальный "потолок" стоимости на ТО для местных сервисных центров. На основе этих расчетов будет создан единый прейскурант. На данный момент формирование максимальной стоимости услуги находится в разработке.

Gudok.ru неоднократно писал о разработке новой формулы, по которой ФСТ предлагает рассчитывать оптимальную стоимость услуги.

В соответствии с методикой подсчета стоимости услуги, которую использовали эксперты Федеральной службы по тарифам, в стоимость техосмотра предлагается включать несколько позиций. Формула расчета учитывает среднюю продолжительность процедуры осмотра, затраты на электроэнергию и прочее. Стоимость ТО должна, по мнению ФСТ, "обеспечивать возмещение экономически обоснованных расходов на проведение техосмотра и получение прибыли, необходимой для развития предприятий".

"Окончательная стоимость техосмотра будет завесить от целого ряда факторов: типа автомобиля, географических особенностей, климатических условий", - сообщил руководитель пресс-службы ФСТ Олег Попов. "В регулировании тарифов мы предоставляем инициативу местным властям: в каждом регионе тарифы будут адаптированы к реальному положению вещей".