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УАЗу исполнилось 70 лет
Крупнейшему в России производителю автомобилей-внедорожников - Ульяновскому автомобильному заводу - исполнилось 70 лет. За время существования завода с его конвейера сошли свыше 4,5 млн автомобилей более 100 модификаций, из них более 600 тысяч авто ушли на экспорт: наши «уазики» сегодня можно встретить по всему миру.
На сегодняшний день на УАЗе налажен выпуск десяти основных моделей автомобилей повышенной проходимости - это легковые внедорожники UAZ Patriot, UAZ Hunter, а также фургоны, микроавтобусы и грузовики, способные удовлетворить спрос самых разных категорий потребителей.
В текущем году предприятие наладило производство микроавтобусов с системой ABS, специалисты компании работают над проектом по переводу всего модельного ряда под требования стандарта Евро-4.
Дилерская сеть УАЗ по всей России насчитывает более 100 официальных дилеров.
В 2011 году Ульяновский автомобильный завод планирует выпустить 57 тыс. автомобилей.
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