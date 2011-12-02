УАЗу исполнилось 70 лет

Крупнейшему в России производителю автомобилей-внедорожников - Ульяновскому автомобильному заводу - исполнилось 70 лет. За время существования завода с его конвейера сошли свыше 4,5 млн автомобилей более 100 модификаций, из них более 600 тысяч авто ушли на экспорт: наши «уазики» сегодня можно встретить по всему миру.

На сегодняшний день на УАЗе налажен выпуск десяти основных моделей автомобилей повышенной проходимости - это легковые внедорожники UAZ Patriot, UAZ Hunter, а также фургоны, микроавтобусы и грузовики, способные удовлетворить спрос самых разных категорий потребителей.

В текущем году предприятие наладило производство микроавтобусов с системой ABS, специалисты компании работают над проектом по переводу всего модельного ряда под требования стандарта Евро-4.

Дилерская сеть УАЗ по всей России насчитывает более 100 официальных дилеров.

В 2011 году Ульяновский автомобильный завод планирует выпустить 57 тыс. автомобилей.