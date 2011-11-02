Путин разобрался с техосмотром

Срок техосмотра транспортных средств, истекающий в 2011 году, переносится на 12 месяцев, сообщила пресс-служба премьер-министра Владимира Путина. Заезд на право стать главой государства, таким образом, стартовал, сообщают информагентства.

Как сообщает пресс-служба правительства России, председатель правительства Владимир Путин подписал постановление «Об особенностях проведения государственного технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» /N413/.

В сообщении также отмечается, что проведение технического осмотра указанных автомототранспортных средств и прицепов к ним, с даты выпуска в обращение которых прошло не более 12 месяцев, осуществляется без проверки технического состояния с использованием средств технического диагностирования при их первичной регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.