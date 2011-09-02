На Камчатке заменят гастарбайтеров местными кадрами

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил краевому правительству разработать целевую программу по профессиональной подготовке водителей категории «Д», чтобы заменить водителей-гастарбайтеров в городских автобусах местными кадрами. Проект программы будет готов уже в сентябре.

В правительстве Камчатского края состоялось заседание региональной межведомственной комиссии по миграционной политике. Обсуждалась потребность общественного транспорта в иностранных водителях. Губернатор Владимир Илюхин предложил разработать краевую целевую программу по замещению гастарбайтеров жителями Камчатки. Речь идет о профессиональной подготовке водителей категории «Д».

Руководитель регионального агентства по занятости населения Наталья Ниценко рассказала, что такая работа уже начата. Обучать планируется безработных, а также трудоустроенных, но желающих сменить профессию. Центры занятости населения края уже подбирают кандидатуры для обучения.

Как сообщает пресс-служба главы региона, проект программы планируется согласовать в краевом правительстве в первой половине сентября.

Напомним, ранее Владимир Илюхин заявил о том, что в регионе появится поселок для гастарбайтеров. Это позволит решить жилищную проблему мигрантов, а также снизит количество преступлений, совершаемых приезжими.