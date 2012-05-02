Таксистам вышло послабление

Таксистам России разрешили ездить без лицензии до 1 июля. А снабдить автомобили таксометром и опознавательными знаками, по которым можно вычислить, что это именно такси, надо будет до 1 января 2013 года.

«Поблажки» содержатся в законе о госрегулировании деятельности легкового такси, который подписал президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В соответствии с обновленным Административным кодексом и недавними поправками в Правила дорожного движения, таксисты теперь обязаны получать на свою деятельность разрешение. А машина должна быть с таксометром, «шашечками» и желтым фонариком - иначе перевозить пассажиров нельзя.

Новый закон разъясняет, как именно будут работать новации: какой перечень документов нужен для того, чтобы получить разрешение на «частный извоз», когда в его выдаче могут отказать, и т. п. При этом сделано и еще несколько послаблений. Легальным таксистам разрешено работать не только на собственных машинах, но и на арендованных. В некоторых случаях разрешено ездить и вовсе без счетчика - если плата за проезд фиксированная и известна до поездки. Короче говоря, законодатели, похоже, решили, что как-то «ехать» все же лучше, чем стоять в ожидании «шашечек».

«Золотой Рог».