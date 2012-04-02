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АвтоВАЗ впервые в своей истории выпустил машину с «автоматом»
2 апреля, ZRPRESS. Чудо все-таки произошло: АвтоВАЗ впервые за свою долгую историю выпустил машину с автоматической коробкой передач. Ею стала Lada Granta – именно этот бюджетник первым в модельной линейке получил «автомат». Правда, пока выпущена лишь пилотная серия. Но уже осенью такие машины поступят в салоны дилеров.
Как и ожидалось, коробки передач будут японского производства, а конкретнее – фирмы Jatco, принадлежащей альянсу Renault-Nissan, который, в свою очередь, владеет блок-пакетом акций волжского предприятия. Ничего нового и неожиданного в их конструкции нет, это обыкновенные «четырехступки» (сейчас такими АКП оснащаются Logan и Sandero). Что характерно, потом такие же АКПП будут устанавливать и на второе поколение Lada Kalina.
До конца 2012-го планируется выпустить 10 тысяч Granta с «автоматом», а потом, не исключено, и выйти на уровень 100 тысяч автоматизированных Lada в год. Если, разумеется, не подведет знаменитое автовазовское качество.
Пожалуй, самый важный вопрос, который беспокоит тех, кому интересна новинка из Тольятти с АКПП, это вопрос цены. Здесь оптимистичных прогнозов, к сожалению, быть не может. Granta с японской коробкой передач будет стоить ощутимо дороже аналога с МКПП.
Точные цены на АвтоВАЗе (также как и технические характеристики) пока не называют, обещая, что сделают это незадолго до старта продаж, но в неофициальных беседах проскакивает цифра 30 тысяч рублей – именно столько придется доплатить за возможность более комфортного передвижения.
Отметим, что ранее АвтоВАЗ приготовил для поклонников отечественного автопрома несмешную первоапрельскую шутку: в Тольятти планируют поднять цены на Lada Granta – в зависимости от комплектации, рост составит от 10 до 15 тысяч рублей, пишет autonews.ru.
«Золотой Рог».
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