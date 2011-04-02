Продажи автомобилей в Японии упали на треть

В Японии произошло падение спроса на машины. По итогам марта 2011 года на японском рынке было реализовано 279,4 тысячи легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, что на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это землетрясением, произошедшим 11 марта, и прекращением господдержки при покупке экономичных автомобилей, сообщает Bloomberg.

Значительнее всего природная катастрофа отразилась на продажах корпорации Toyota: спрос на ее автомобили снизился почти в два раза, всего в марте компании удалось реализовать 110,7 тысячи машин (без учета марки Lexus). Кроме того, продажи марки Nissan упали на 38% (до 45,7 тысячи штук), Honda – на 28% (до 43,3 тысячи машин).

После отмены госпрограммы, предоставляющей скидку при покупке экономичных автомобилей, аналитики прогнозировали падение японского авторынка в 2011 году на 13%. Однако природная катастрофа и ее последствия могут еще больше снизить спрос на машины. При этом автомобильные компании пока не смогли оценить ущерб, который будет нанесен рынку из-за землетрясения. Ранее сообщалось, что одна только корпорация Toyota недовыпустит 500 тысяч автомобилей, передает Lenta.ru.

Землетрясение, произошедшее 11 марта на северо-востоке Японии, и вызванное им цунами заставили компании Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki временно приостановить производство на местных заводах. Кроме того, закрыть свои предприятия были вынуждены около 500 производителей автокомплектующих, поставляющих детали для компаний по всему миру.

По предварительным оценкам, землетрясение в Японии и его последствия грозят мировому автопрому падением производства на 30%, сообщает РИА "Новый регион".