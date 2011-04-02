3 апреля вступают в силу новые правила регистрации автомобилей

Прокомментировал новые условия заместитель начальника управления департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Александр Борисов в интервью "Российской газете". Так, одной из наиболее обсуждаемых тем среди автомобилистов в свете новых правил является отказ от осмотра двигателя машины - с 3 апреля при постановке на учет или прохождении техосмотра номер этого агрегата проверяться больше не будет. Идея отказаться от этой процедуры пришла после анализа европейской практики. "В 95% случаев номер этого агрегата не виден или уничтожен в результате естественной коррозии", - отметил Борисов. Как добавил представитель МВД, это еще не означает, что на машину можно будет поставить теперь любой двигатель. Данные сохраняются в паспорте транспортного средства и в учетной карточке, по которым рассчитывается транспортный налог или стоимость полиса ОСАГО для машины. В том случае, если двигатель машины вышел из строя и его пришлось заменить на новый, но такой же, данные в паспорте придется изменить. Если мотор был заменен на другой с отличающимися характеристиками, то это уже будет квалифицироваться как внесение изменений в конструкцию автомобиля и регулироваться соответствующими нормативными документами. Что касается возможности сохранить за собой старый номер, то новые правила такое позволяют, но государственный знак должен по-прежнему соответствовать ГОСТу. Если в процессе его эксплуатации номер пришел в негодность и приобрел "нетоварный" вид, его придется заменить. Новые правила упрощают эту процедуру. Если раньше приходилось получать специальное разрешение от Госавтоинспекции, то теперь можно прости прийти в компанию, которая этим занимается, предъявить свидетельство о регистрации, сдать старые номера и получить свежеотчеканенные. Борисов подчеркнул, что новые правила носят временный характер. В будущем появится новый закон о регистрации. Документ практически готов и уже в апреле поступит на согласование в правительство. В Госдуму проект может поступить в мае. Как отмечает Борисов, новые пункты правил будут прописаны и в законе, но кроме них добавится еще несколько новаций. Так, например, право постановки автомобилей на учет перестанет быть прерогативой ГИБДД, его планируется предоставить также коммерческим организациям. Срок на постановку на учет увеличат до 30 дней. Специальные организации займутся и выдачей номеров. В новом законе планируется ввести два понятия: присвоение номеров и их получение. Первым будет заниматься по-прежнему ГИБДД, а вот получить регистрационные знаки можно будет в другом месте, например, у изготовителя номеров, но только при предъявлении регистрационных документов.