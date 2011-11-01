Незаконная автопарковка станет дороже

В 2012 году вступят в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Федеральным законом от 21 апреля 2011 года в КОАП внесены изменения, ужесточающие штрафы и определяющие обязанности органов местного самоуправления по организации безопасности дорожного движения.

Часть нововведений вступит в силу 1 января 2012 года. В частности, возрастет штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика — с 700 до 1000 рублей. Выезд на перекресток и создание препятствия для машин, движущихся в противоположном направлении, карается штрафом в 1000 рублей. Также с 200 до 1000 рублей возрастет наказание за невежливость по отношению к «правым» водителям на перекрестке.

Теперь за парковку против знаков или разметки, рядом с «зебрами», на тротуаре грозит не только штраф в 1500 тысячи рублей, но и эвакуация. На 1500 рублей нарушитель обеднеет и в случае проезда или парковки на выделенной полосе для автобусов. На местные органы будет возложена обязанность по определению фиксированной стоимости за эвакуацию, оформление документов и хранение автомобиля на штрафстоянке.

Важно, что закон, вступивший в силу в апреле 2011 года, предписывает администрации обеспечить достаточное количество парковочных мест. Проблем у водителей быть не должно, ведь на появление парковок властям дано больше года.