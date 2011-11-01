«Классический» ход «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» приобрел за 1,7 млрд рублей обанкроченный атвозавод «ИжАвто».

За счет ижевского предприятия лидер российского автопрома сможет увеличить производственные мощности на 220 тыс. автомобилей, а в случае его модернизации - на 360 тыс. машин.