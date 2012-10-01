www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Дороги Владивостока
Распечатать

Самая популярная у приморских угонщиков машина

01 Октября 2012, 21:32 | Дальний Восток

По итогам восьми месяцев этого года на территории Приморского края отмечен рост преступлений, связанных с кражами и угонами транспортных средств. С января по август было совершено 1974 преступных посягательства, за аналогичный период прошлого года эта цифра была ниже на 21,2%.

Чаще всего владельцы своей беспечностью сами создают подходящие условия для преступников. Большинство угонов неизменно совершается с улиц и от домов (1406, что составляет более 70% от общего числа преступных посягательств), и, как правило, кражи и угоны приходятся на ночное время суток, в период с 23.00 до 6.00 (1164 случая; более 50%).

Наиболее угоняемой маркой остаются автомашины японского концерна Toyota (700 от общего числа), особой популярностью пользуется Toyota Corolla, за ней идут модели Mark II, Town Ace, Carina, Harrier.

Далее следуют авто марки Nissan (128 единиц от общего количества), лидером среди угонщиков является Nissan AD.

Из 118 похищенных машин марки Honda 52 единицы составляет популярная Honda Fit. И на последнем месте в «рейтинге» угоняемых автомашин Mitsubishi, за 7 месяцев зарегистрировано 37 случаев.

Как правило, распространенные марки машин похищают для дальнейшей разборки на запчасти. С момента, пока владелец обратится с заявлением о пропаже авто в правоохранительные органы, иногда проходит значительный промежуток времени, которого достаточно преступникам, чтобы скрыться на автомобиле и успеть его разобрать.

ГИБДД Приморского края в очередной раз настоятельно рекомендует владельцам автомобилей не оставлять их без присмотра на улицах и у жилых домов, особенно в ночное время суток. Но если вы все-таки стали жертвой преступников – не медлите, срочно сообщите о случившемся в правоохранительные органы!

"Золотой Рог".

Автор: По материалам сети Интернет
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru