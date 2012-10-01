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Самая популярная у приморских угонщиков машина
По итогам восьми месяцев этого года на территории Приморского края отмечен рост преступлений, связанных с кражами и угонами транспортных средств. С января по август было совершено 1974 преступных посягательства, за аналогичный период прошлого года эта цифра была ниже на 21,2%.
Чаще всего владельцы своей беспечностью сами создают подходящие условия для преступников. Большинство угонов неизменно совершается с улиц и от домов (1406, что составляет более 70% от общего числа преступных посягательств), и, как правило, кражи и угоны приходятся на ночное время суток, в период с 23.00 до 6.00 (1164 случая; более 50%).
Наиболее угоняемой маркой остаются автомашины японского концерна Toyota (700 от общего числа), особой популярностью пользуется Toyota Corolla, за ней идут модели Mark II, Town Ace, Carina, Harrier.
Далее следуют авто марки Nissan (128 единиц от общего количества), лидером среди угонщиков является Nissan AD.
Из 118 похищенных машин марки Honda 52 единицы составляет популярная Honda Fit. И на последнем месте в «рейтинге» угоняемых автомашин Mitsubishi, за 7 месяцев зарегистрировано 37 случаев.
Как правило, распространенные марки машин похищают для дальнейшей разборки на запчасти. С момента, пока владелец обратится с заявлением о пропаже авто в правоохранительные органы, иногда проходит значительный промежуток времени, которого достаточно преступникам, чтобы скрыться на автомобиле и успеть его разобрать.
ГИБДД Приморского края в очередной раз настоятельно рекомендует владельцам автомобилей не оставлять их без присмотра на улицах и у жилых домов, особенно в ночное время суток. Но если вы все-таки стали жертвой преступников – не медлите, срочно сообщите о случившемся в правоохранительные органы!
"Золотой Рог".
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