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Иномарки: Тотальная переплата
Россиянам новые иномарки в большинстве случаев обходятся дороже, чем где бы то ни было в мире.
Новый автомобиль в России сейчас в среднем стоит $27 960 (примерно 909 500 руб., или 22 148 евро). Это данные агентства «Автостат» по итогам первого полугодия 2012 года. Аналитики напоминают, что в первой половине 2011 г. аналогичный показатель был равен $25 554, и его повышение объясняют, в первую очередь, не инфляцией, а изменением структуры рынка в пользу более дорогих автомобилей. Мы задались вопросом, что можно купить за указанную сумму в России, а что – в других странах.
Несмотря на то, что аппетиты покупателей заметно растут, выбор автомобилей за те самые 909 500 руб. далеко не так богат, как может показаться. Ровно 909 000 руб., например, стоит самая простая комплектация Skoda Superb (1,8 TSI, 152 л. с., МКП), в которой будет только две подушки безопасности, не будет ESP, противотуманок, датчиков дождя и парковки и многих других функций.
Примерно за эти же деньги можно стать обладателем фантастически «заряженного» Ford Focus. Седан в комплектации Titanium с дизельным мотором 2,0 TDCi PowerShiht (140 л. с.) обойдется в 882 000. Добавим сюда боковые подушки безопасности, окраску кузова «металлик» и обогрев ветрового стекла и получим те самые 909 000.
Можно стать и гордым обладателем автомобиля премиум-сегмента. Вариантов, правда , всего два. Либо это будет практически пустая Audi A3 1,2 TFSI (105 л. с., МКП) прошлого поколения за 904 800, либо более «богатая», как минимум с точки зрения количества подушек безопасности, BMW 116i (115 л. с., АКП) за 902 800 рублей. Бедноватый получается выбор для рублевого миллионера, решившего приобрести достойный его статуса авто. Этих денег не хватит даже на максимальную версию Honda Civic.
США
В России часто кивают в сторону Америки: там, мол, машины куда дешевле. На первый взгляд, это не так. Самая дешевая версия «единички» BMW, например, в США стоит $31 200 (~1 015 000 рублей). Речь, впрочем, идет об автомобиле 128i, с мотором мощностью 230 л. с. С меньшим объемом двигателя баварцы в Штатах просто не пользуются должной популярностью, а потому – не продаются. В России сравнимая версия 125i АТ (218 л. с.) стоит минимум 1 432 800 рублей. Другой пример – Jeep Grand Cherokee. В Америке он стоит минимум $27 195, в то время как цена на этот автомобиль в России начинается с отметки в 1 995 000 рублей (~$61 330). Даже Volkswagen Golf GTI в США можно купить за $23 995 (~$34 245 в нашей стране). На разницу между стоимостью российской и американской версий вполне можно купить себе неплохой мотоцикл. Возвращаясь к Ford Focus - в Америке самая дорогая версия обойдется в $28 625 (~931 134 рублей). Однако это будет вариант 2012 модельного года, напичканный огромным количеством опций, недоступных в России.
Машины в США действительно гораздо дешевле, чем у нас. И все же наибольшую выгоду получают люди, приобретающие более дорогие автомобили. Так, например, обновленный Q5 в Америке стоит от $35 600 (~1 158 000 рублей). В России пока продается прошлое поколение авто. Стоимость аналогичной комплектации начинается с отметки в 1 885 810 рублей.
Германия
Самая дешевая комплектация Audi A3 в Германии стоит 22 000 евро (~903 412 рублей). Причем речь идет ровно о такой же комплектации, что мы приводили в качестве примера для России. Skoda Superb и вовсе выходит чуть дороже (~1 060 700 рублей). Сказывается то, что для нас этот автомобиль собирают в Калуге, отсюда и чуть более низкая цена. Даже Volkswagen Golf GTI в Германии стоит дороже (от 1 137 478 рублей против 1 114 000 в нашей стране).
Появляется резонный вопрос: с чего все взяли, что в Германии дешевые машины? Все дело в том, что у нас уже очень давно успешно функционирует бизнес по доставке в страну подержанных немецких автомобилей. Здесь в полной мере действуют правила вроде тех, что если машина выехала из автосалона, то сразу потеряла минимум 20% своей стоимости. Потому даже после уплаты таможенной пошлины автомобиль получается дешевле, чем его аналог в России. Это уже не говоря про то, что ездили на нем по автобанам, а не по российским колдобинам.
Япония
Немецкие автомобили в Японии, что совсем не удивительно, дороже, чем в России. Самая дешевая версия A3 здесь стоит ~1 258 411 рублей. Автомобили производства компаний-аборигенов, наоборот, дешевле, чем в нашей стране. Так, кроссовер СX-5 в России стоит минимум 911 000 рублей, а в стране восходящего солнца – ~837 578 рублей. А Honda Accord, за которую у нас просят минимум 1 049 000 рублей в Японии обойдется в 900 100 рублей. Чем дороже автомобиль, тем больше разница. Так, Toyota Land Cruiser 200 японцы оценивают в ~ 1 820 000 рублей. У нас, напомним, самая дешевая версия авто стоит 3 150 000 рублей.
Вывод
Он, этот вывод, конечно, очевиден и неутешителен – мы платим за автомобили больше, а если учесть еще и разницу в реальных доходах со всеми перечисленными здесь государствами, кроме Белоруссии, то коэффициент получится и вовсе шокирующим.
Зато мы стали лучше одеваться.
"Золотой Рог".
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