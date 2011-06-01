Новый автомобиль Kia для российского рынка получил название

Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors выбрал название для нового автомобиля, разработанного специально для России.

Первоначальный список включал 100 имен, однако после проверки среди зарегистрированных товарных знаков и ряда маркетинговых исследований, он сократился до пяти вариантов, а в «финал» попали два имени. Причем, одно – уже хорошо известное, другое – абсолютно новое. В результате было принято решение дать автомобилю хорошо известное имя – Rio.

Как отмечают в Kia Motors Rus, останавливая свой выбор на этом имени, компания также исходит из того, что бренд Rio используется не только в России, но и во многих других частях мира. Подчеркивая глобальный подход к имени, компания стремится продемонстрировать преемственность и надолго сохранить бренд Rio и его высокую репутацию на российском рынке.

Как сообщалось ранее, во второй половине 2011 года Kia представит автомобиль, разработанный специально для России, который призван стать бестселлером марки на российском рынке. Новинка будет выпускаться на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге наряду с седаном и хэтчбеком Hyundai Solaris. Как сообщалось ранее, всего в 2011 году предприятие планирует выпустить 105 тысяч автомобилей, из них порядка 75 тысяч Solaris.

Новая модель создается под руководством главного дизайнера Kia Питера Шрайера, который является основателем новейшей динамической эстетики. Автомобиль будет выделяться спортивным, агрессивным дизайном. Первые подробности о технических характеристиках новинки компания обещает раскрыть в середине июня. Пока известно лишь, что автомобиль будет адаптирован для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях, получив антикоррозийную обработку кузова и аккумулятор повышенной емкости, сообщает АВТОСТАТ.