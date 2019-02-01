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Что будет с ценами на бензин?
Пока ВИНКи держат удар
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козак рассказал в Совете Федераций о мерах по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо. Выступление состоялось в рамках «правительственного часа».
Говоря о перспективах нефтяной отрасли, заместитель Председателя Правительства отметил, что «ресурс старых месторождений истощается, растет доля трудноизвлекаемых запасов, соответственно, растет себестоимость добычи».
Сейчас эта нагрузка лежит на плечах крупных нефтяных компаний, так называемых ВИНКов, вертикально-интегрированных холдингов, включающих в себя всю производственную цепочку – от геологоразведки и добычи нефти до залива произведенного топлива в баки автомобилей. Как ранее неоднократно сообщала газета «Золотой Рог», в отличие от независимых АЗС, ВИНКи также несут колоссальную социальную нагрузку в регионах присутствия. На Дальнем Востоке она выражается и в датировании работы заправочных станций в удаленных и малонаселенных районах.
Понимая реальное положение дел в отрасли, Козак проинформировал собравшихся о «необходимости приступить к разработке мер по стимулированию инвестиций, внедрению современных технологий в отрасль». Одновременно планируется разработать комплекс стимулирующих фискальных мер для различных месторождений. Это можно расценивать как ответный шаг в сторону нефтяных компаний, которые, понимая значимость своей деятельности, готовы поддержать Правительство России в непростых экономических условиях: сдерживать цены в сетях своих АЗС, вкладывать инвестиции в крупные проекты и модернизацию производства, помогать регионам в вопросах социальной сферы.
Также вице-премьер РФ ответил на вопросы сенаторов, которые поднимали такие важные для наших читателей темы, как газификация дальневосточных регионов и совершенствование механизма сдерживания роста цен на топливо и энергоресурсы.
Он, в частности, напомнил, что в целях сбалансированности цен на топливо Правительством был принят ряд мер. «Летом 2018 г. снижены акцизы, с крупнейшими нефтяными компаниями была достигнута договоренность по сдерживанию розничных цен на АЗС и ограничению мелкооптовых цен на бензин и дизельное топливо. Также были установлены минимальные объемы поставок на внутренний рынок для обеспечения безопасного и надежного снабжения регионов. Одновременно было обеспечено наведение порядка на топливной бирже, пресечение неправомерных действий откровенных спекулянтов, усовершенствованы правила биржевой торговли».
По словам Дмитрия Козака, «с начала 2019 г. рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС находится в допустимых, оговоренных соответствующим соглашением пределах – это 1,7 процента при росте НДС на 2 процента». Действительно, все автолюбители Приморья согласятся с его словами – сети АЗС крупных компаний, как ННК и Роснефть, строго придерживаются договоренностей с властями. Дополнительная выгода от такой политики для нас, простых жителей – цены вынуждены снижать и независимые АЗС, которые привыкли зарабатывать на перепродажах топлива хорошие деньги.
Но это уже отдельная история. Следите за нашими публикациями.
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