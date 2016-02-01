На Дальнем Востоке начали производить новый бензин

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, входящий в группу «ННК», приступил к выпуску автомобильного бензина АИ-98 в соответствии с высшим экологическим пятым классом Технического регламента Таможенного союза («Евро-5»), сообщает деловая газета «Золотой Рог». Таким образом, предприятие полностью перешло на выпуск топлива стандарта «Евро-5».

Моторные топлива экологического класса 5 содержат меньше бензола, серы и ароматических углеводородов, благодаря чему обеспечивают наиболее «чистый выхлоп» двигателей внутреннего сгорания, сводя к минимуму содержание в отработанных газах оксидов серы и продуктов неполного сгорания ароматических углеводородов, что является менее вредным для окружающей среды.

Переход на выпуск бензина АИ-98 высшего экологического класса стал возможным благодаря заключительному этапу масштабной реконструкции завода, который завершился в конце 2015 года. В рамках заключительного этапа проведена реконструкция установки гидроочистки сырья риформинга и сырья изомеризации, установки гидрокрекинга, комплекса гидроочистки дизельных топлив и керосина, установки по производству водорода УПВ-22, установки по производству серы КУС-13; модернизированы установки риформинга и АГФУ.

ХНПЗ еще с начала 2013 года приступил к выпуску автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-80 стандарта «Евро-5», но несмотря на сложные макроэкономические условия, продолжил работу над улучшением качества продукции, благодаря чему была разработана технология для выпуска высококачественного автомобильного бензина АИ-98 стандарта «Евро-5» для дальнейших поставок потребителям Дальнего Востока и выполнены условия 4-х стороннего соглашения по выработке автомобильных бензинов.

Первые партии 98-го бензина экологического пятого класса уже начали поступать в розничную продажу через собственную сеть АЗС «Независимой нефтегазовой компании».