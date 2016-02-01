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На Дальнем Востоке начали производить новый бензин

01 Февраля 2016, 09:11 | Дальний Восток

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, входящий в группу «ННК», приступил к выпуску автомобильного бензина АИ-98 в соответствии с высшим экологическим пятым классом Технического регламента Таможенного союза («Евро-5»), сообщает деловая газета «Золотой Рог». Таким образом, предприятие полностью перешло на выпуск топлива стандарта «Евро-5».

Моторные топлива экологического класса 5 содержат меньше бензола, серы и ароматических углеводородов, благодаря чему обеспечивают наиболее «чистый выхлоп» двигателей внутреннего сгорания, сводя к минимуму содержание в отработанных газах оксидов серы и продуктов неполного сгорания ароматических углеводородов, что является менее вредным для окружающей среды.

Переход на выпуск бензина АИ-98 высшего экологического класса стал возможным благодаря заключительному этапу масштабной реконструкции завода, который завершился в конце 2015 года. В рамках заключительного этапа проведена реконструкция установки гидроочистки сырья риформинга и сырья изомеризации, установки гидрокрекинга, комплекса гидроочистки дизельных топлив и керосина, установки по производству водорода УПВ-22, установки по производству серы КУС-13; модернизированы установки риформинга и АГФУ.

ХНПЗ еще с начала 2013 года приступил к выпуску автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-80 стандарта «Евро-5», но несмотря на сложные макроэкономические условия, продолжил работу над улучшением качества продукции, благодаря чему была разработана технология для выпуска высококачественного автомобильного бензина АИ-98 стандарта «Евро-5» для дальнейших поставок потребителям Дальнего Востока и выполнены условия 4-х стороннего соглашения по выработке автомобильных бензинов.

Первые партии 98-го бензина экологического пятого класса уже начали поступать в розничную продажу через собственную сеть АЗС «Независимой нефтегазовой компании».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: топливо  нефть  АИ-92  аи-98  дизель  автозаправка  Евро-5  АИ-95  бензин 






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Комментарии

  • allex11:51, 01.02.2016#

    это Альянс что ли?

  • Псевдоним13:49, 01.02.2016#

    Да, бывший. Они продали свой бизнес ННК.

  • babai13:09, 01.02.2016#

    Сейчас под эту новость все заправки свою "ослиную мочу" переименуют под новый стандарт и соответственно задерут цены на эту марку!

  • гена18:31, 01.02.2016#

    я думаю такой бензин нам не надо, он же евро 5 только по выхлопу, а авто может и хуже будет ехать на нём, или расход увеличиться. Я бы заливал обычный бенз. В этом евро только обращают внимание на выхлоп, а не на силу вспышки ))) Это моё мнение , может и ошибаюсь, но думаю раз выхлоп меньше- может и КПД тоже????

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:37, 01.02.2016#

    ну да че б не поднять класс 98 бензина, которым заливлиются порядка 15% автовладельцев.

  • Псевдоним14:48, 01.02.2016#

    Основная новизна этого топлива походу будет заключаться в том, что оно будет дороже на 2-3 рубля. А 92 по 40 рублей в натуре ещё такого в Приморье не делали.

  • 12315:18, 01.02.2016#

    В России нефтеперегонных заводов-37 шт. и принадлежат 2-3 лицам, в США около 200 шт. +малые перегонные установки принадлежащие малому бизнесу, результат=цена бензина ниже чем у нас. Вывод-в каждый двор по нефтяному самогоном аппарату!!!

  • Ghost06:01, 02.02.2016#

    Это называется вертикаль власти. Отжать всё и раздать дружбанам. Зачем нам конкуренция, низкие цены, демократия и равные права? Вы хотите чтобы у нас был такой же бардак, как в Украине? Вы майдан хотите?!) Да вы пятая колонна! Не нравится наш родной бензин со свенцом, убирайтесь в свои Штаты!))))

  • chgivn15:41, 01.02.2016#

    ВОТ новость))) Лучше наройте когда цены на топливо упадут. Почему все за наш счет

  • 12316:26, 01.02.2016#

    Нарыли-Цены в России на бензин-соляру будут расти и дальше до тех пор, пока станет выгодно импортировать его, т. е. с учетом расходов на логистику, конечная точка роста при сегодняшних ценах, где-то 80-90 р. Вопрос, кто будет делать бизнес на привозном топливе?И дадут ли добро на это наши монополии-вопрос. Вывод=в сегодняшних эконом. условиях рост цен может сдержать только недовольство народа.

  • Псевдоним15:45, 01.02.2016#

    вот что говорить если не знаешь . перегонные установки в каждом дворе стоят в штатах . ты там был ?

  • 12316:10, 01.02.2016#

    Вопрос малых перегонных систем был затронут Медведевым на совещании правительства перед Новым Годом, но дальше болтовни дело не пошло т. к. не нашло!!??!! поддержки у профильных министерств(экологи и т. п. )(еще бы нашло поддержку если всем в России заправляют нефтяные короли)Вопрос рассматривался на примере малого перегонного завода в США .

  • Ghost05:55, 02.02.2016#

    Ну вот и до дальнего востока добралась цивилизация наконец то с опозданием лет на 10-15. Может хоть меньше станет больныхраком и и дышать будет легче в городе. Правители всё оттягивали сроки перехода не подставляя своих корефанов под модернизацию заводов. Но видимо те уже сами начали понимать, что когда кирдык прийдёт этой власти, другая их всё равно заставит делать современный бензин.

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