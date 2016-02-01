Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке начали производить новый бензин
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, входящий в группу «ННК», приступил к выпуску автомобильного бензина АИ-98 в соответствии с высшим экологическим пятым классом Технического регламента Таможенного союза («Евро-5»), сообщает деловая газета «Золотой Рог». Таким образом, предприятие полностью перешло на выпуск топлива стандарта «Евро-5».
Моторные топлива экологического класса 5 содержат меньше бензола, серы и ароматических углеводородов, благодаря чему обеспечивают наиболее «чистый выхлоп» двигателей внутреннего сгорания, сводя к минимуму содержание в отработанных газах оксидов серы и продуктов неполного сгорания ароматических углеводородов, что является менее вредным для окружающей среды.
Переход на выпуск бензина АИ-98 высшего экологического класса стал возможным благодаря заключительному этапу масштабной реконструкции завода, который завершился в конце 2015 года. В рамках заключительного этапа проведена реконструкция установки гидроочистки сырья риформинга и сырья изомеризации, установки гидрокрекинга, комплекса гидроочистки дизельных топлив и керосина, установки по производству водорода УПВ-22, установки по производству серы КУС-13; модернизированы установки риформинга и АГФУ.
ХНПЗ еще с начала 2013 года приступил к выпуску автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-80 стандарта «Евро-5», но несмотря на сложные макроэкономические условия, продолжил работу над улучшением качества продукции, благодаря чему была разработана технология для выпуска высококачественного автомобильного бензина АИ-98 стандарта «Евро-5» для дальнейших поставок потребителям Дальнего Востока и выполнены условия 4-х стороннего соглашения по выработке автомобильных бензинов.
Первые партии 98-го бензина экологического пятого класса уже начали поступать в розничную продажу через собственную сеть АЗС «Независимой нефтегазовой компании».
Новости тематики
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
-
-
-
-
гена18:31, 01.02.2016#
я думаю такой бензин нам не надо, он же евро 5 только по выхлопу, а авто может и хуже будет ехать на нём, или расход увеличиться. Я бы заливал обычный бенз. В этом евро только обращают внимание на выхлоп, а не на силу вспышки ))) Это моё мнение , может и ошибаюсь, но думаю раз выхлоп меньше- может и КПД тоже????
-
-
-
-
Ghost06:01, 02.02.2016#
Это называется вертикаль власти. Отжать всё и раздать дружбанам. Зачем нам конкуренция, низкие цены, демократия и равные права? Вы хотите чтобы у нас был такой же бардак, как в Украине? Вы майдан хотите?!) Да вы пятая колонна! Не нравится наш родной бензин со свенцом, убирайтесь в свои Штаты!))))
-
-
12316:26, 01.02.2016#
Нарыли-Цены в России на бензин-соляру будут расти и дальше до тех пор, пока станет выгодно импортировать его, т. е. с учетом расходов на логистику, конечная точка роста при сегодняшних ценах, где-то 80-90 р. Вопрос, кто будет делать бизнес на привозном топливе?И дадут ли добро на это наши монополии-вопрос. Вывод=в сегодняшних эконом. условиях рост цен может сдержать только недовольство народа.
-
-
12316:10, 01.02.2016#
Вопрос малых перегонных систем был затронут Медведевым на совещании правительства перед Новым Годом, но дальше болтовни дело не пошло т. к. не нашло!!??!! поддержки у профильных министерств(экологи и т. п. )(еще бы нашло поддержку если всем в России заправляют нефтяные короли)Вопрос рассматривался на примере малого перегонного завода в США .
-
Ghost05:55, 02.02.2016#
Ну вот и до дальнего востока добралась цивилизация наконец то с опозданием лет на 10-15. Может хоть меньше станет больныхраком и и дышать будет легче в городе. Правители всё оттягивали сроки перехода не подставляя своих корефанов под модернизацию заводов. Но видимо те уже сами начали понимать, что когда кирдык прийдёт этой власти, другая их всё равно заставит делать современный бензин.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморский Трамп
это Альянс что ли?