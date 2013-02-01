Правый руль опять хоронят. И оживляют

Политики вновь активно заговорили о запрете «некондиционных» для России автомобилей.

Как уже сообщалось, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ предложил Президенту России Владимиру ПУТИНУ пересадить всех россиян на новые японские автомобили приморской сборки, а также разработать программу по утилизации старых автомобилей.

«Прадо» вам надо

На расширенном заседании Правительства РФ 31 января Владимир Миклушевский подчеркнул, что такие меры позволят россиянам избавиться от подержанных машин, которые не соответствуют современным стандартам, и поддержать производство новых современных японских автомобилей во Владивостоке.

«Например, человек сдает праворульный автомобиль, получает утилизационную премию. Он мог бы, например, купить автомобиль, тот же «Тойота Прадо», который сейчас начал производить уже «Соллерс», ну как один из вариантов», - заявил Владимир Миклушевский.

Глава Приморья отметил, что сегодня подавляющая часть автомобилей с этого завода транспортируется в европейскую часть страны. Краткосрочная программа поддержки сбыта позволит существенно расширить рынок автомобилей владивостокской сборки в Сибири и на Дальнем Востоке.

«У россиян должно быть право выбора, должна быть возможность приобрести качественный современный японский автомобиль. Кроме того, такие меры поддержки позволят улучшить экологическую ситуацию в регионах - решить проблему излишней загазованности и брошенных автомобилей», - прокомментировал губернатор края по итогам совещания.

Приморский губернатор любит японок

Ранее в ходе эфира программы «Разговор с Губернатором» Владимир Миклушевский признался в любви к японским автомобилям.

«Приморцы очень любят «Тойоты», я и сам их люблю», - отметил глава региона.

Между тем автомобильная тема остается одной из наиболее чувствительных для россиян. В особенности, когда дело касается очередных запретительных мер со стороны государства, сталкиваться с которыми автомобилистам приходится гораздо чаще, чем всем остальным.

Трепетное отношение населения к автомобилям и всему, что с ними связано, становится для политиков удачным поводом продемонстрировать свою заботу о гражданах.

Так, депутат-единоросс, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков пообещал накануне, что жителям Дальнего Востока не стоит бояться запрета на праворульные автомобили. "Периодически циркулирующие слухи о законодательном запрете правого руля чрезвычайно актуальны для жителей Дальнего Востока и, в частности, Сахалина. Как депутат Государственной думы заявляю: слухи эти абсолютно ложные", – цитирует Лысакова РИА "Новости".

Праворульные фобии

Ожидание запрета правого руля давно стало в России притчей во языцех. Причем, до такой степени, что власти, похоже, боятся этого решения и его последствий значительно больше, чем сами автомобилисты, сообщает портал «Утро.Ru».

Для тех, кто еще не уяснил эту простую истину, очередным поводом испугаться стало вступление в силу с 1 января 2015 года технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" для России, Белоруссии и Казахстана.

Сам текст документа, насчитывающий порядка 450 страниц, в глаза мало кто видел, но о том, что в нем присутствуют главы, касающиеся запрета правого руля, народная молва твердит регулярно.

Те, кто верит не слухам, а собственным глазам, без труда могут убедиться, что российским владельцам праворульных авто нечего опасаться ни до, ни после 1 января 2015 года. В соответствии с документом, с этого момента "запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления категорий М2 и М3. В Республике Беларусь и Республике Казахстан запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, относящихся к другим категориям".

В переводе с официального языка это означает, что с 2015 г. правый руль действительно полностью попадет под запрет - но только в Белоруссии и Казахстане. Что касается России, то к попадающим под запрет категориям М2 и М3 относятся не легковые автомобили (категория М1), а пассажирские автобусы вместимостью более 8 человек.

Собственно, эту чудесную "новость" и поспешил донести до встревоженной общественности депутат Лысаков.

Ущемленные дальневосточники

Впрочем, судьба правого руля – далеко не самое интересное, чем порадовал автомобилистов лидер движения "Свобода выбора". Вячеслав Лысаков сделал смелое заявление: "вопрос о снижении заградительных пошлин будет поднят мною в ближайшее время на законодательном уровне". По словам депутата, жители Дальнего Востока находятся в ущемленном положении из-за невозможности или крайней затруднительности ввоза в регион подержанных японских иномарок с правым рулем, обусловленной заградительными пошлинами. Запретительные пошлины на импортные автомобили, по его мнению, не очень подходит для Российской Федерации с ее региональной спецификой и слабо развитой дорожной сетью.

Обещание единоросса выглядит по меньшей мере странно, если вспомнить, сколько копий было сломано вокруг запретительных пошлин и что обо всем этом не раз говорил президент. Учитывая партийную дисциплину в ЕР, трудно поверить, что заявление Лысакова было сделано исключительно по личной инициативе или из соображений самопиара. Равно как трудно поверить, что подобный законопроект пройдет хотя бы первое чтение в Думе.

Хотя, чем черт не шутит. Нельзя ведь исключить и того, что подобные заявления являются зондированием настроений и попыткой заигрывания с населением дальневосточного региона, который в скором времени окажется в центре реализации многомиллиардного национального проекта.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".