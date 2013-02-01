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Правый руль опять хоронят. И оживляют
Политики вновь активно заговорили о запрете «некондиционных» для России автомобилей.
Как уже сообщалось, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ предложил Президенту России Владимиру ПУТИНУ пересадить всех россиян на новые японские автомобили приморской сборки, а также разработать программу по утилизации старых автомобилей.
«Прадо» вам надо
На расширенном заседании Правительства РФ 31 января Владимир Миклушевский подчеркнул, что такие меры позволят россиянам избавиться от подержанных машин, которые не соответствуют современным стандартам, и поддержать производство новых современных японских автомобилей во Владивостоке.
«Например, человек сдает праворульный автомобиль, получает утилизационную премию. Он мог бы, например, купить автомобиль, тот же «Тойота Прадо», который сейчас начал производить уже «Соллерс», ну как один из вариантов», - заявил Владимир Миклушевский.
Глава Приморья отметил, что сегодня подавляющая часть автомобилей с этого завода транспортируется в европейскую часть страны. Краткосрочная программа поддержки сбыта позволит существенно расширить рынок автомобилей владивостокской сборки в Сибири и на Дальнем Востоке.
«У россиян должно быть право выбора, должна быть возможность приобрести качественный современный японский автомобиль. Кроме того, такие меры поддержки позволят улучшить экологическую ситуацию в регионах - решить проблему излишней загазованности и брошенных автомобилей», - прокомментировал губернатор края по итогам совещания.
Приморский губернатор любит японок
Ранее в ходе эфира программы «Разговор с Губернатором» Владимир Миклушевский признался в любви к японским автомобилям.
«Приморцы очень любят «Тойоты», я и сам их люблю», - отметил глава региона.
Между тем автомобильная тема остается одной из наиболее чувствительных для россиян. В особенности, когда дело касается очередных запретительных мер со стороны государства, сталкиваться с которыми автомобилистам приходится гораздо чаще, чем всем остальным.
Трепетное отношение населения к автомобилям и всему, что с ними связано, становится для политиков удачным поводом продемонстрировать свою заботу о гражданах.
Так, депутат-единоросс, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков пообещал накануне, что жителям Дальнего Востока не стоит бояться запрета на праворульные автомобили. "Периодически циркулирующие слухи о законодательном запрете правого руля чрезвычайно актуальны для жителей Дальнего Востока и, в частности, Сахалина. Как депутат Государственной думы заявляю: слухи эти абсолютно ложные", – цитирует Лысакова РИА "Новости".
Праворульные фобии
Ожидание запрета правого руля давно стало в России притчей во языцех. Причем, до такой степени, что власти, похоже, боятся этого решения и его последствий значительно больше, чем сами автомобилисты, сообщает портал «Утро.Ru».
Для тех, кто еще не уяснил эту простую истину, очередным поводом испугаться стало вступление в силу с 1 января 2015 года технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" для России, Белоруссии и Казахстана.
Сам текст документа, насчитывающий порядка 450 страниц, в глаза мало кто видел, но о том, что в нем присутствуют главы, касающиеся запрета правого руля, народная молва твердит регулярно.
Те, кто верит не слухам, а собственным глазам, без труда могут убедиться, что российским владельцам праворульных авто нечего опасаться ни до, ни после 1 января 2015 года. В соответствии с документом, с этого момента "запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления категорий М2 и М3. В Республике Беларусь и Республике Казахстан запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, относящихся к другим категориям".
В переводе с официального языка это означает, что с 2015 г. правый руль действительно полностью попадет под запрет - но только в Белоруссии и Казахстане. Что касается России, то к попадающим под запрет категориям М2 и М3 относятся не легковые автомобили (категория М1), а пассажирские автобусы вместимостью более 8 человек.
Собственно, эту чудесную "новость" и поспешил донести до встревоженной общественности депутат Лысаков.
Ущемленные дальневосточники
Впрочем, судьба правого руля – далеко не самое интересное, чем порадовал автомобилистов лидер движения "Свобода выбора". Вячеслав Лысаков сделал смелое заявление: "вопрос о снижении заградительных пошлин будет поднят мною в ближайшее время на законодательном уровне". По словам депутата, жители Дальнего Востока находятся в ущемленном положении из-за невозможности или крайней затруднительности ввоза в регион подержанных японских иномарок с правым рулем, обусловленной заградительными пошлинами. Запретительные пошлины на импортные автомобили, по его мнению, не очень подходит для Российской Федерации с ее региональной спецификой и слабо развитой дорожной сетью.
Обещание единоросса выглядит по меньшей мере странно, если вспомнить, сколько копий было сломано вокруг запретительных пошлин и что обо всем этом не раз говорил президент. Учитывая партийную дисциплину в ЕР, трудно поверить, что заявление Лысакова было сделано исключительно по личной инициативе или из соображений самопиара. Равно как трудно поверить, что подобный законопроект пройдет хотя бы первое чтение в Думе.
Хотя, чем черт не шутит. Нельзя ведь исключить и того, что подобные заявления являются зондированием настроений и попыткой заигрывания с населением дальневосточного региона, который в скором времени окажется в центре реализации многомиллиардного национального проекта.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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Николай15:41, 01.02.2013#
Мне нравиться ход мыслей губернатора: "Например, человек сдает праворульный автомобиль, получает утилизационную премию. Он мог бы, например, купить автомобиль, тот же «Тойота Прадо», который сейчас начал производить уже «Соллерс», ну как один из вариантов". Мысль хорошая. Вопрос какова должна быть премия, что бы на нее купить Прадо? Хотелось бы, что бы правители занялись делом. А то получается. что нам навязывают, то, что никому не надо. Хотя с другой стороны стоит крик о РЫНОЧНОЙ экономике. Определитесь. Вы рыночники или же администраторы.
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Псевдоним20:11, 04.02.2013#
Я купила прадо новое в конце 2009 года. Кроме замены масла и фильтров других манипулчций не было. Ездит красавица без проблем. Японцы собирали. А вот машины с Солерса этим не отличаются. Может нашим руки помыть? И, вообще, пусть сначала губер поездит на этих, рекламируемых им машинах, а потом и предлагает нам. И кто сказал, что он лучше разбирается в машинах, сем я, что бы такую заботу о нас прояалчт
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DaN16:27, 01.02.2013#
Похоже Миклушевский хочет стать спонсором?А я не против взять Прадо, пусть он мне добавит. Видимо, губернатор несколько далёк от того, что средняя з/п в регионе позволяет взять короллу, но прикупить машину за 2 000 000р?будь у меня такие денги сразу, я пожалуй, куплю жильё.
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тепеть не могу16:28, 01.02.2013#
Самый любимый, самый удобный, самый выносливый, самый красивый , праворукий, недорогой, японский автомобильчик и никакой другой мне [***] не нужен. А Вова М. пусть катается на чём хочет, это его проблемы, а если он хотел власти подлизнуть, то он в наших глазах упал ниже. . . . . . . некуда!
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Старший Товарищ16:43, 01.02.2013#
Уважаемые "писатели", как Старший Товарищ, призываю Вас к благоразумию. Хотя, понимаю, что шансов мало. Сообщая населению о событиях в стране, вы часто употребляете слово "ПОЛИТИКИ". Имея в виду нечто другое. Дело в том, что слово "Politikoi" - древнегреческого происхождения, употреблявшееся ещё во времена Пифагора, означает буквально"ИСКУСНЫЕ в государственной деятельности". "Политик" - это совсем не тот, кто смело берётся за решения каких-то государственных вопросов, а только тот, кто в этом ИСКУСЕН. Судя по действиям людей, пытающихся что-то вершить, мы можем смело и безошибочно утверждать, что в нашей стране, на современном этапе политиков НЕТ. НИ ОДНОГО! А есть лица, совершенно наивно полагающие о себе самих, что они - политики. Это серьёзное заблуждение. Кстати, точно такое же, кторое происходит сейчас с понятием "Элита".
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Псевдоним20:39, 04.02.2013#
Например, человек сдает праворульный автомобиль, получает утилизационную премию. Он мог бы, например, купить автомобиль, тот же «Тойота Прадо», который сейчас начал производить уже «Соллерс», ну как один из вариантов»???? Он это серьезно??? Бля, да я не против, пусть даже и Солерс. Только вот я свой праворульный а/м купила за 500т. р. Т. е. вы мне премию такую же дадите и оставшиеся 2 ляма добавите?! Можно лучше тогда квартирой взять, я на автобусе готова ради такого случая ездить.
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Псевдоним20:44, 04.02.2013#
"Вендетта по-закарпатски": За год народные мстители подожгли более 20 машин чиновниковТолько за прошлый год в области было сожжено около 20 автомобилей высокопоставленных лиц. Наглость и безнаказанность преступников поражают, а милиция бессильна перед поджигателями.
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Псевдоним21:26, 04.02.2013#
Мне кажется, что они ТАК ДАЛЕКИ ОТ ПРОБЛЕМ НАРОДА, что не въезжают - НУ НЕТ У НАС ДЕНЕГ НА НОВЫЕ МАШИНЫ!!!!!!!!!!!!! Не платят нам за труд столько! И кто не ворует - не может себе такой роскоши позволить. Даешь зарплаты, как в Японии - будем новые машины покупать. . . . . . . . . . . Только - ЯПОНСКИЕ! И С ПРАВЫМ РУЛЕМ!!!!!!
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SOL SGL07:52, 07.02.2013#
В центральной россии есть европа и подержанные европейки (бэхи, мерины, и тд) если бы они нам тут стоили так же как там у них ну мы бы и брали. А так как бы мы не виноваты в том что с нами рядом япония и их праворульные машины! ИИИИ в японии машины собирают робаты. а у нас кривые руки. К примеру дайте мне конструктор я сам его дома соберу и будет мне прадо )))
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Бобер15:39, 07.02.2013#
Если жилье-то элитное, если авто то Прадо. А для простых людей у "отцов" ничего нет?Кто-нибудь сделал семейный минивэн типа Ипсума, Либерти, Прессажа или Бассары?Правильно-нахер минивэны, нахер семьи-только интересы чиновников и деляг то бизнеса. Мы будем о вас заботиться пока вы не сдохните.
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А не пойти ли им всем в }I{опу, со своими леворульными авто!