АТЦ "Автосила": опыт профессионального ремонта

Более 15 лет АТЦ "Автосила" обеспечивает безопасность и комфорт как своим постоянным, так и новым клиентам, которых с каждым днем становится все больше и больше.

Рынок автомобильных услуг Владивостока, несмотря на кризисные "ветра" в экономике, продолжает оставаться самым динамически развивающимся направлением малого и среднего предпринимательства. Выбор автомастерских и ремонтных сервисов настолько широк, что пожаловаться на отсутствие внимания со стороны мастеров и механиков не может не один из 200 тысяч владивостокских автовладельцев.

Однако есть во всем этом загвоздка. Последние тенденции в авторемонте, когда упор делается на крупные СТО и сервисные центры, работающие чаще всего под брендом какого-нибудь автогиганта с мировым именем, отчасти оправдывают свое предназначение. Всегда приятно видеть механика в отутюженном, с иголочки комбинезоне, сервированный столик с "чай-кофе" в "клиентской зоне", ненавязчивую музыку и чистый от инвективных оборотов русский язык.

Главное - люди

Насколько все это может заменить или дополнить суть вещей, цели и задачи, ради которых автовладелец посетил СТО, не нам судить. Но во все времена главным мерилом имени, а с ним и авторитета были, прежде всего, люди. Мастера, на которых "идут", как на знаменитость в театр, клуб или оперу. Так считает директор "Автосилы" Анатолий ШИТИКОВ.

Например, мастер по ремонту ходовой части, рулевого управления и тормозной системы Владимир МАНЦУРОВ в особой рекламе не нуждается. Его прекрасно знают и доверяют ему свои машины известные люди из бизнеса и власти. Хотя самому Владимиру по большому счету не так важно, чья машина на стенде: депутата или студента, пенсионера или журналиста - в конечном итоге важен результат, который обеспечит и обеспечивает безопасную езду и массу положительных эмоций клиенту.

Симбиоз опыта и молодости позволяет решать мотористам самые сложные задачи. Свежий пример: буквально накануне такую "неразрешимую" задачу попытался поставить двигатель ZD30 Nissan Safari. Специалисты согласятся, что вернуть к жизни этот напичканный электроникой дизельный силовой агрегат - высший пилотаж. Его вернули, чем заставили владельца "Сафаря" буквально прыгать от радости.

К слову, не последнее слово в реанимации этого мотора было за электриком АТЦ. Как известно, состояние современных автомобильных двигателей невозможно проверить без электронного сканирования. Имея на вооружении профессиональный "Мульти-СКАН", электрик легко нашел первопричины поломки мотора, а мотористам оставалось проявить только чудеса своего опыта и профессионализма.

Кузовные, малярные, токарные, сварочные работы - и это неполный перечень работ, предлагаемых АТЦ "Автосила". Есть еще автозвук и охранные системы. Этим блоком заведует известный в приморском автотюнинге специалист Виктор АФАНАСЬЕВ. О его квалификации и профессионализме говорит хотя бы тот факт, что на проходившем в июне этого года владивостокском этапе Открытого Чемпионата России по автозвуку ЕММА его продукт - ММС Jeep - стал лауреатом и занял первые места сразу в нескольких номинациях

Время - деньги

Следует признать, что одним из важнейших аргументов в выборе автосервиса остается цена. Не будем лукавить, цены на услуги в АТЦ "Автосила" не демпинговые, но в целом соответствуют средним по городу и краю.

Клиентам важно и место, которое занимает мобильная экспедиторская служба. Кроме поиска запчастей, одной из ее задач является экономия клиентских времени и денег при поиске запасных частей и расходных материалов. Большой плюс "Автосилы" в том, что запчасти и материалы, в большинстве своем поступают в ремонтные боксы из постоянно пополняющегося склада деталей и запасных частей, находящегося буквально через дорогу.

Удаленность, как может показаться не сильному в городской географии автолюбителю, с лихвой компенсируется качеством и профессионализмом мастеров АТЦ "Автосила".

Адрес: ул. Слуцкого (поворот с ул. Коммунаров за памятником минерам вверх по дороге 600 м). Дирекция ремонта и диагностики: тел. 8 (4232) 73-32-63; Дирекция запасных частей и материалов: тел. 8 (4232) 90-30-79; Тюнинг и автозвук: тел. 8 (4232) 69-65-35.