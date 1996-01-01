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Пусть машина служит долго
До последнего времени мероприятия по защите автомобиля от коррозии, ввиду изобилия японских иномарок, были не слишком популярны у дальневосточных автовладельцев. Однако с введением запретительных пошлин и наступлением мирового кризиса возможность часто менять автомобиль сильно сократилась, а необходимость сохранения своего имущества от воздействия неблагоприятных факторов значительно возросла.
Коррозия является достаточно сложным процессом. Но даже не углубляясь в основы химии, можно понять его причины. С точки зрения обывателя, коррозия превращает железо в ржавчину. Этот процесс происходит в обязательном присутствии двух компонентов - воды и кислорода. Оба эти вещества в избытке находятся в атмосфере, и полностью изолировать металл от их воздействия очень сложно.
На скорость протекания коррозии могут влиять и другие обстоятельства. К примеру, соль является мощным ускорителем коррозии. А если учесть, что в зимний период дороги Владивостока и других приморских городов регулярно обрабатываются теми или иными реагентами на основе различных солей, то можно понять, почему к проблеме антикоррозионной защиты автомобилей нельзя относиться спустя рукава.
Автомобильная специфика
Коррозия автомобильного кузова имеет много специфических особенностей. Известно, что различные его участки корродируют с разной скоростью. Одно из основных уязвимых мест - сварные швы. Именно там чаще всего и возникают очаги ржавчины. Дело в том, что в местах сварки всегда есть микротрещины, которые легко заполняются влагой. В механизме щелевой коррозии важную роль играют вибрации автомобиля при езде, а также перепады температур в зимний период. В последнем случае влага, превращаясь в лед, увеличивает щель.
Потом образовавшийся зазор заполнится большим количеством воды, которая, замерзнув, снова его увеличит. Такой, казалось бы, незатейливый циклический процесс в конечном счете приводит к серьезным последствиям. Стоит отметить, что коррозионная стойкость стали в местах швов существенно ниже из-за воздействия высокой температуры в момент сварки как на саму сталь, так и на гальваническое покрытие.
Автомобильный кузов в силу своих конструктивных особенностей обладает большим количеством внутренних полостей. Мало того, что они скрыты от глаз автомобилиста (это часто приводит к позднему обнаружению ржавчины), так еще и плохо вентилируются. В результате там скапливается вода и прочие пагубные для металла вещества и образуется зона повышенной влажности. Так что коррозия в скрытых полостях протекает особенно быстро и, что самое опасное, незаметно.
Еще одно уязвимое для коррозии место автомобильного кузова - поверхность днища. Постоянное механическое воздействие щебня и песка вместе с водой и солью, в избытке летящих из-под колес, в состоянии "пробить" даже надежные защитные покрытия. Соседство с моторным отсеком и выхлопной системой автомобиля также может способствовать появлению ржавчины, вызванной существенным повышением температуры.
Мифы и реальность
У многих владельцев иномарок существует мнение, что их автомобилям не нужна дополнительная антикоррозионная обработка - обо всем позаботился производитель еще на конвейере. А если данный автомобиль оснащен оцинкованным кузовом, то это мнение переходит в настоящую убежденность. Но часто оказывается, что реальность несколько отличается от ожиданий.
Действительно, оцинкованные кузова живут гораздо дольше. Но не так долго, как это принято думать. Срок их жизни, во-первых, зависит от толщины гальванического покрытия, типа (двустороннее или одностороннее), а главное - от наличия в процессе эксплуатации его повреждений. Поэтому даже оцинкованные кузова по прошествии нескольких лет эксплуатации страдают от коррозии в случае отсутствия дополнительной поддержки антикоррозионных материалов.
В основе действия всех антикоррозионных составов лежит принцип изоляции металла от кислорода и влаги. Обычно они состоят из трех основных групп компонентов - ингибиторов, пленкообразователей и специальных химических веществ. Ингибиторы предназначены для замедления реакции коррозии чисто химическим путем. Молекулы ингибитора эффективно покрывают поверхность металла и образуют водонепроницаемый слой, а также увеличивают адгезию, т.е. силу сцепления пленки с поверхностью.
Пленкообразователь создает механический барьер на поверхности металла. Он может формировать масляную, восковую или твердую пленку. Первая обладает наименьшей механической прочностью, а последняя - наибольшей. Наконец, специальные химические вещества, находящиеся непосредственно на поверхности пленки, также косвенно осуществляют защиту металла, к примеру, активно вытесняя влагу.
Что защищать
Без преувеличения можно сказать, что качественная обработка скрытых полостей кузова является одним из ключевых моментов в деле защиты автомобиля от коррозии.
Что происходит во внутренних полостях автомобиля при его эксплуатации? Отсутствие вентиляции, с одной стороны, и надежной изоляции от внешней среды - с другой, приводит к накоплению влаги и солей на скрытых поверхностях кузова. В результате при отсутствии антикоррозионного покрытия либо при его плохом качестве металл начинает ржаветь. И если этот процесс вовремя не остановить, то коррозия вполне может стать причиной сквозных дырок в кузове.
Из всех частей автомобильного кузова днище чаще всего подвергается пагубному воздействию со стороны окружающей среды. Это и летящие из-под колес камни и песок, и вода, в зимнее время больше похожая на концентрированный солевой раствор, и банальные царапины о бордюры, и прочие несущественные на первый взгляд препятствия. Заводская защита не в состоянии долгое время "держать оборону". Поэтому рано или поздно практически каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью произвести антикоррозионную обработку. При этом важно помнить, что антикор не останавливает процесс коррозии, но максимально замедляет его, сохраняя на длительный срок первоначальный внешний вид и механическую прочность автомобиля.
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