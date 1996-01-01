www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 56.8 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 92.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

"Приморское кольцо" закрутилось

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К работе над проектом спортивного автокомплекса под Артемом привлекли иностранных специалистов.

Большие проекты чаще всего зарождаются в тиши маленьких кабинетов. Люди, собравшиеся 20 октября на 12 этаже делового центра "Игнат" в конференц-зале технохолдинга "Сумотори", обсуждали ни много ни мало, проект большого автомобильного спорткомплекса в пригороде Артема, впервые о котором было заявлено полтора месяца назад на завершении раллийных соревнований "Восток-2010". Генеральный директор "Сумотори" Виталий ВЕРКЕЕНКО сообщил тогда о начале работ, связанных с его проектированием. И вот последовало продолжение.

Уровень формулы

Сбор в офисе "Сумотори" носил характер рабочего совещания, на котором присутствовали представители заинтересованных сторон, которых в данном случае выделялось три. Это, собственно, инициатор проекта - технохолдинг "Сумотори", его проектировщик - архитектурное бюро Tilke, которое разрабатывает полигоны и трассы для автогонок по всему миру, и представители самых разных автоспортивных федераций Приморья, которые, возможно, впервые собрались в одно время и в одном месте. Тут были и дрифтеры в лице Дмитрия СЕМЕНЮКА, и дрэгрейсеры в лице Романа СТРОГАНОВА, и джиперы в лице Александра КОРЯГИНА, а также несколько человек, представляющих мотоспорт Приморья, плюс руководство Приморской автомобильной федерации. Образовался своего рода консультативный совет, который намерен представлять интересы дальневосточного автоспорта в этом проекте.

Обсуждался концептуальный вопрос: что именно должен представлять собой будущий автодром и под какие дисциплины он должен быть "заточен". Для представителей архитектурного бюро Tilke Ральфа ван ВЕРША и Георга НАКЕНА важно было услышать пожелания будущих пользователей, чтобы понять, в каком направлении вести разработку проекта. Бюро Германа ТИЛЬКЕ ранее принимало участие в реконструкции отдельных участков знаменитого Нюрбургринга, имели дело с кольцами Монца и Сильверстоуна. Из недавних работ Tilke - проектирование и строительство гоночных трасс в США и Южной Корее. Инженеры, посетившие Владивосток, работали над созданием трассы F1 в Турции.

Наши приморские автоспортсмены вывалили на немецких специалистов целый ворох пожеланий. Как выяснилось, на артемовском автодроме до зарезу нужна трасса для дрифта и шоссейно-кольцевых гонок. Обязателен дрэгстрип. Требуется овал для спидвея. Эндуристам и джиперам надо побольше буераков и колдобин, а картингисты хотят ровный асфальт. В довершение всего по телефону позвонили аквабайкеры и попросили себе ванну длиной метров 200 и шириной 60...

Попали в точку

Надо отдать должное немцам, подобный набор задач их нисколько не смутил, и все предложения выслушивались и обсуждались по-деловому. Виталий Веркеенко как инициатор проекта также интересовался практическими деталями - сколько человек сегодня собирают соревнования в той или иной дисциплине, сколько из них участников, сколько зрителей. Оно и понятно - вложения в проект предстоят колоссальные, бизнес-план требует расчетов. "Приморское кольцо", по задумке авторов идеи, должно стать центром притяжения всего дальневосточного автоспорта, причем в планах привлечение не только российских участников и зрителей, но и соседей из Китая, Кореи и Японии.

Теоретически все это вполне реально, так как иностранные автоспортсмены уже не раз приезжали во Владивосток и принимали участие и в ралли, и в мотокроссах, и в других дисциплинах. Строительство современного автоспортивного комплекса способно только повысить привлекательность Приморья для наших соседей. На практике же путь к реализации проекта предстоит долгий и тернистый. Технохолдинг "Сумотори" находится сейчас в самом начале пути. Виталию Веркеенко удалось решить вопрос с администрацией города Артема о выделении земельного участка под будущий автокомплекс. 82 гектара - в принципе, не так уж и много, но изначально разговор шел вообще о пятидесяти. 32 было добавлено уже после того, как чиновники поверили в серьезность намерений инициаторов проекта.

Место будущего строительства находится неподалеку от развязки Владивосток - Уссурийск - Находка. Это поле и лес с небольшими оврагами и холмами, используемые местным населением в качестве стихийной свалки. Естественные перепады высот - большой плюс для спортивной автотрассы. Инженеры из Tilke оценили участок как вполне пригодный для автодрома. Географическое расположение объекта неподалеку от аэропорта на перекрестке главных краевых магистралей тоже было отмечено в лучшую сторону. Равно как и общие перспективы проекта.

Впрочем, руководство технохолдинга "Сумотори" проявляет в этом вопросе сдержанность и не спешит форсировать привлечение потенциальных инвесторов до появления результатов работы немецких специалистов.

После того, как Tilke сделает архитектурный проект, начнется поиск возможных партнеров, с кем "Сумотори" будет строить "Приморское кольцо". Процесс, как говорится, пошел, и фанатам автоспорта, пожалуй, можно потихоньку готовиться к соревнованиям в совершенно новом формате...

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru