"Приморское кольцо" закрутилось

К работе над проектом спортивного автокомплекса под Артемом привлекли иностранных специалистов.

Большие проекты чаще всего зарождаются в тиши маленьких кабинетов. Люди, собравшиеся 20 октября на 12 этаже делового центра "Игнат" в конференц-зале технохолдинга "Сумотори", обсуждали ни много ни мало, проект большого автомобильного спорткомплекса в пригороде Артема, впервые о котором было заявлено полтора месяца назад на завершении раллийных соревнований "Восток-2010". Генеральный директор "Сумотори" Виталий ВЕРКЕЕНКО сообщил тогда о начале работ, связанных с его проектированием. И вот последовало продолжение.

Уровень формулы

Сбор в офисе "Сумотори" носил характер рабочего совещания, на котором присутствовали представители заинтересованных сторон, которых в данном случае выделялось три. Это, собственно, инициатор проекта - технохолдинг "Сумотори", его проектировщик - архитектурное бюро Tilke, которое разрабатывает полигоны и трассы для автогонок по всему миру, и представители самых разных автоспортивных федераций Приморья, которые, возможно, впервые собрались в одно время и в одном месте. Тут были и дрифтеры в лице Дмитрия СЕМЕНЮКА, и дрэгрейсеры в лице Романа СТРОГАНОВА, и джиперы в лице Александра КОРЯГИНА, а также несколько человек, представляющих мотоспорт Приморья, плюс руководство Приморской автомобильной федерации. Образовался своего рода консультативный совет, который намерен представлять интересы дальневосточного автоспорта в этом проекте.

Обсуждался концептуальный вопрос: что именно должен представлять собой будущий автодром и под какие дисциплины он должен быть "заточен". Для представителей архитектурного бюро Tilke Ральфа ван ВЕРША и Георга НАКЕНА важно было услышать пожелания будущих пользователей, чтобы понять, в каком направлении вести разработку проекта. Бюро Германа ТИЛЬКЕ ранее принимало участие в реконструкции отдельных участков знаменитого Нюрбургринга, имели дело с кольцами Монца и Сильверстоуна. Из недавних работ Tilke - проектирование и строительство гоночных трасс в США и Южной Корее. Инженеры, посетившие Владивосток, работали над созданием трассы F1 в Турции.

Наши приморские автоспортсмены вывалили на немецких специалистов целый ворох пожеланий. Как выяснилось, на артемовском автодроме до зарезу нужна трасса для дрифта и шоссейно-кольцевых гонок. Обязателен дрэгстрип. Требуется овал для спидвея. Эндуристам и джиперам надо побольше буераков и колдобин, а картингисты хотят ровный асфальт. В довершение всего по телефону позвонили аквабайкеры и попросили себе ванну длиной метров 200 и шириной 60...

Попали в точку

Надо отдать должное немцам, подобный набор задач их нисколько не смутил, и все предложения выслушивались и обсуждались по-деловому. Виталий Веркеенко как инициатор проекта также интересовался практическими деталями - сколько человек сегодня собирают соревнования в той или иной дисциплине, сколько из них участников, сколько зрителей. Оно и понятно - вложения в проект предстоят колоссальные, бизнес-план требует расчетов. "Приморское кольцо", по задумке авторов идеи, должно стать центром притяжения всего дальневосточного автоспорта, причем в планах привлечение не только российских участников и зрителей, но и соседей из Китая, Кореи и Японии.

Теоретически все это вполне реально, так как иностранные автоспортсмены уже не раз приезжали во Владивосток и принимали участие и в ралли, и в мотокроссах, и в других дисциплинах. Строительство современного автоспортивного комплекса способно только повысить привлекательность Приморья для наших соседей. На практике же путь к реализации проекта предстоит долгий и тернистый. Технохолдинг "Сумотори" находится сейчас в самом начале пути. Виталию Веркеенко удалось решить вопрос с администрацией города Артема о выделении земельного участка под будущий автокомплекс. 82 гектара - в принципе, не так уж и много, но изначально разговор шел вообще о пятидесяти. 32 было добавлено уже после того, как чиновники поверили в серьезность намерений инициаторов проекта.

Место будущего строительства находится неподалеку от развязки Владивосток - Уссурийск - Находка. Это поле и лес с небольшими оврагами и холмами, используемые местным населением в качестве стихийной свалки. Естественные перепады высот - большой плюс для спортивной автотрассы. Инженеры из Tilke оценили участок как вполне пригодный для автодрома. Географическое расположение объекта неподалеку от аэропорта на перекрестке главных краевых магистралей тоже было отмечено в лучшую сторону. Равно как и общие перспективы проекта.

Впрочем, руководство технохолдинга "Сумотори" проявляет в этом вопросе сдержанность и не спешит форсировать привлечение потенциальных инвесторов до появления результатов работы немецких специалистов.

После того, как Tilke сделает архитектурный проект, начнется поиск возможных партнеров, с кем "Сумотори" будет строить "Приморское кольцо". Процесс, как говорится, пошел, и фанатам автоспорта, пожалуй, можно потихоньку готовиться к соревнованиям в совершенно новом формате...