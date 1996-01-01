www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Владивосток приступил к широкомасштабному ремонту дорог

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году впервые за десятилетия дорожники активно взялись за внутриквартальные проезды. Программу ремонта дорог под личным контролем держит мэр краевого центра Игорь ПУШКАРЕВ.

Улица Невская проходит всего в 100 метрах от остановки «Проспект 100 лет Владивостоку». Но, в отличие от гостевой трассы, качественного ремонта она не видела много лет, а может, и десятилетия. Вряд ли кто точно вспомнит. В результате дорога пришла в такое состояние, что не только машины со скоростью пешехода выписывали по ней зигзаги, объезжая глубокие выбоины, но и местные жители ходили с опасением подвернуть ноги.

На минувшей неделе ее начали приводить в порядок.

- Очень много работы здесь, совсем плохая дорога. Но ничего, скоро приведем ее в порядок - не узнаете. Сейчас вот обшарпанные бордюры убираем. Будем ставить новые - красивые и качественные, - рассказывает «ЗР» тракторист Раушан САФАРОВ.

Дорожники не ограничиваются косметическим, так называемым «ямочным» ремонтом. Они сразу поднимают люки и решетки ливневых колодцев, восстанавливают систему водоотведения. Работу необходимо провести в достаточно сжатый срок, пока позволяют погодные условия. Поэтому постарались охватить максимум объектов одновременно. Но не упускается из вида и качество работ.

- Основное наше требование - полное восстановление дорожной инфраструктуры: восстановление системы водоотведения, тротуаров, установка каменного бордюра, асфальтирование всех прилегающих выездов. Подрядчик не получит оплату до тех пор, пока не выполнит все наши условия, - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарев.

Работы идут на улицах Невской, Печорской, Корнилова, Волховской, Амурской, Садовой, Героев Хасана, «Красного знамени», 40 лет ВЛКСМ, Зои Космодемьянской, 1-й и 2-й Поселковой, Кирова и других.

Впервые уложен асфальт на улице 50 лет Октября (поселок Трудовое, дорога к плодово-ягодной станции), где всегда была грунтовая дорога. Масштабные работы развернулись на улице Опорная и Клинская (район Садгорода), установка бордюрного камня и укладка асфальта идет на ул.Шишкина, Пирогова, Чайковского, Глинки.

Стоит отметить, что первый этап работ - на городские деньги - начался еще весной. За несколько месяцев был проведен капитальный ремонт дорог по улицам: Алеутская, Океанский проспект, Семеновская, Фадеева, Новоивановская, Светланская, Котельникова, Жигура, Баляева, Краснознаменный переулок, Мордовцева, Корабельная набережная, Береговая, на центральной площади. За это время отремонтировано примерно 65 основных и второстепенных дорог, а также 50 придомовых территорий. Работа обошлась городской казне в 46 млн руб.

Теперь вот приступили ко второму этапу, деньги на нынешний ремонт - основная сумма - выделены федеральным бюджетом летом за счет дополнительных доходов. Средства пришли лишь в сентябре, поэтому времени на работы осталось совсем немного. По новой программе планируется отремонтировать еще полсотни внутриквартальных городских дорог. Причем мэрия внесла в список и самые отдаленные от центра микрорайоны, в том числе дороги, которые не выдели ремонта десятилетиями.

Ежедневно на территории Владивостокского городского округа укладывают порядка 3 тыс. 500 тонн асфальта. Широкомасштабная работа развернулась практически во всех районах города. Контроль над качеством работ ведут специалисты управления содержания жилфонда и городских территорий. При этом глава города Игорь Пушкарев обратился к жителям с просьбой также принять участие в контроле. Обо всех замечаниях можно сообщать в административно-территориальные управления районов, общественную приемную главы города, а также в Интернет-приемную администрации Владивостока.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru