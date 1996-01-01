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Владивосток приступил к широкомасштабному ремонту дорог
В этом году впервые за десятилетия дорожники активно взялись за внутриквартальные проезды. Программу ремонта дорог под личным контролем держит мэр краевого центра Игорь ПУШКАРЕВ.
Улица Невская проходит всего в 100 метрах от остановки «Проспект 100 лет Владивостоку». Но, в отличие от гостевой трассы, качественного ремонта она не видела много лет, а может, и десятилетия. Вряд ли кто точно вспомнит. В результате дорога пришла в такое состояние, что не только машины со скоростью пешехода выписывали по ней зигзаги, объезжая глубокие выбоины, но и местные жители ходили с опасением подвернуть ноги.
На минувшей неделе ее начали приводить в порядок.
- Очень много работы здесь, совсем плохая дорога. Но ничего, скоро приведем ее в порядок - не узнаете. Сейчас вот обшарпанные бордюры убираем. Будем ставить новые - красивые и качественные, - рассказывает «ЗР» тракторист Раушан САФАРОВ.
Дорожники не ограничиваются косметическим, так называемым «ямочным» ремонтом. Они сразу поднимают люки и решетки ливневых колодцев, восстанавливают систему водоотведения. Работу необходимо провести в достаточно сжатый срок, пока позволяют погодные условия. Поэтому постарались охватить максимум объектов одновременно. Но не упускается из вида и качество работ.
- Основное наше требование - полное восстановление дорожной инфраструктуры: восстановление системы водоотведения, тротуаров, установка каменного бордюра, асфальтирование всех прилегающих выездов. Подрядчик не получит оплату до тех пор, пока не выполнит все наши условия, - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарев.
Работы идут на улицах Невской, Печорской, Корнилова, Волховской, Амурской, Садовой, Героев Хасана, «Красного знамени», 40 лет ВЛКСМ, Зои Космодемьянской, 1-й и 2-й Поселковой, Кирова и других.
Впервые уложен асфальт на улице 50 лет Октября (поселок Трудовое, дорога к плодово-ягодной станции), где всегда была грунтовая дорога. Масштабные работы развернулись на улице Опорная и Клинская (район Садгорода), установка бордюрного камня и укладка асфальта идет на ул.Шишкина, Пирогова, Чайковского, Глинки.
Стоит отметить, что первый этап работ - на городские деньги - начался еще весной. За несколько месяцев был проведен капитальный ремонт дорог по улицам: Алеутская, Океанский проспект, Семеновская, Фадеева, Новоивановская, Светланская, Котельникова, Жигура, Баляева, Краснознаменный переулок, Мордовцева, Корабельная набережная, Береговая, на центральной площади. За это время отремонтировано примерно 65 основных и второстепенных дорог, а также 50 придомовых территорий. Работа обошлась городской казне в 46 млн руб.
Теперь вот приступили ко второму этапу, деньги на нынешний ремонт - основная сумма - выделены федеральным бюджетом летом за счет дополнительных доходов. Средства пришли лишь в сентябре, поэтому времени на работы осталось совсем немного. По новой программе планируется отремонтировать еще полсотни внутриквартальных городских дорог. Причем мэрия внесла в список и самые отдаленные от центра микрорайоны, в том числе дороги, которые не выдели ремонта десятилетиями.
Ежедневно на территории Владивостокского городского округа укладывают порядка 3 тыс. 500 тонн асфальта. Широкомасштабная работа развернулась практически во всех районах города. Контроль над качеством работ ведут специалисты управления содержания жилфонда и городских территорий. При этом глава города Игорь Пушкарев обратился к жителям с просьбой также принять участие в контроле. Обо всех замечаниях можно сообщать в административно-территориальные управления районов, общественную приемную главы города, а также в Интернет-приемную администрации Владивостока.
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