Путинскую Lada Kalina во Владивостоке взяли в тест-драйв

Во Владивосток прибыл самый известный отечественный автомобиль России - «желтая» Lada Kalina Sport, проехавшая с экипажем DROM.ru через всю Россию.

В конце августа 2010 года премьер Путин на трех яично-желтых Lada Kalina Sport в полном восторге от машины, в сопровождении множества Toyota Land Cruiser и свыше ста единиц иной автотехники лично проехал по трассе Чита-Хабаровск. Всех встречных премьер агитировал за «Калину» - так она ему нравилась. Поездка Путина получила широкий резонанс в автомобилизированном регионе. Новость о его пробеге на Drom.ru посмотрело свыше 120 000 человек, которые оставили более 750 комментариев. И сотрудники популярного автомобильного портала России решили пойти дальше.

В автосалоне Москвы была приобретена совершенно новая Lada стоимостью 404 тыс. руб., и на ней парни из Владивостока отправились в «перегон» по стране. В пути перегонщикам пришлось столкнуться со многими непредвиденными трудностями, однако горячая поддержка сотен «дромовцев» из самых разных городов помогла добраться до родного Владивостока в целости и сохранности. Здесь, на парковке у администрации Приморского края, прием «Калины» организовал коллектив местного «Дрома.ру».

Автолюбителей интересовала каждая мелочь - машина была внимательно «исследована». Не обошлось и без шуток про «вазовское дитя». Но без былого уничижения. Любой желающий мог сам прокатиться по парковке и оценить машину лично. Затем пошли испытания: было решено проверить тягу и грузоподъемность. Бедная «Калина» приняла в себя 13 человек, изрядно прогнувшись, однако испытание выдержала с честью. Следующим испытанием стал осмотр днища - десяток парней перевернули «Калину», оценив по достоинству. Следующий шаг испытаний - «Калина» должна была отбуксировать на тросах сразу два авто русской сборки - машина с легкостью выполнила эту задачу.

Однако форумчане решили не останавливаться на достигнутом и... «уделать» весь российский автопром одним суперстарым и малолитражным «японцем» - Subaru 1984 года, который взял «на грудь» сразу «Калину», X-Trail и Camry и вытянул.Но нет худа без добра. В течение года ребята с DROM.ru обещали испытывать «путинскую» «Калину» с помощью тысяч посетителей сайта, которые сели за руль премьерской подопечной модели. А для этого открыли на DROM.ru персональный блог.