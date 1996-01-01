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Болото для джипозавра
2 октября под Уссурийском сезон 2010 года закончился джип-спринтом "Покроffский экстрим".
Зачетных групп было две - "Стандарт" и "Спорт". Всего на старт вышло 26 экипажей. Главное шоу в "Стандарте" - летающие джипы: организаторы из уссурийского спортивно-технического клуба "Рубеж" устроили несколько выразительных трамплинов. Выразительных как для участников, у которых конец сезона и есть отличный шанс добить машину перед очередным капитальным ремонтом, так и для зрителей - "Петрович, беги сюды, здесь летают выше и матов больше!"
Для зачетной группы "Спорт" в регламенте следовало бы написать, что кроме обязательных шлемов для пилота и штурмана каждому экипажу следует обзавестись гидрокостюмом. Потому как болото глубокое и без частичного утопления техники не обошлось. Народ, собравшийся поглазеть на действо, в квалификационном заезде даже ставки делал - эвакуируют это чудо техники один раз или два. Бывало по-разному.
Случилось даже чудо, то есть то, чего на белом свете вообще не может быть - перевернулся триальный "Никита 25", перегазовал парень. С окрестных пригорков тут же сбежались мужики и с криками "раз-два-взяли" поставили технику на все четыре, позволив спортсмену завершить заезд. Трасса для "Стандарта" готовилась с учетом прогноза погоды, но дождя не случилось. Так что вместо фонтанов грязи на поворотах близко стоящие болельщики фотографировали пыль. Парни бились не на шутку, первое и второе место разделили две секунды!
Как прокомментировал соревнования один из главных активистов клуба "Рубеж" Александр ПРОСЯННИКОВ: "Почему - не знаю, но большинство народа ожидало основное действо у водоема, хотя трамплины были куда зрелищней. Трасса "Стандарта" тоже была очень динамичной, и кто за ней наблюдал, те не скучали. Прошлогодний триал с четырьмя машинами в "прото" ажиотажа тоже не вызвал. Машин триальных в Приморье, кроме "Никиты" фактически нет. Тут ничего не поделаешь.
Времена, когда большинство водителей хотели участвовать, а не наблюдать, проходят. Жизнь вносит свои коррективы: раньше на старт выходило до 60 экипажей. Спринт задумывался как более доступная для обычных авто дисциплина, где машины более проходимые, но медленные, имели выигрыш во времени в грязи, а более шустрые лидировали бы на прямиках. В принципе, этот расчет оправдался, разница во времени была минимальна. Проходимость трассы тоже сомнений не вызывала, что доказал гонщик на "УАЗе". Может, кто-то ожидал увидеть соревнования типа внедорожной формулы, но в крае пока нет машин с такой спонсорской поддержкой и бюджетами. Это клубное мероприятие, и оно было проведено так, как позволили возможности клуба".
Как бы то ни было, зрители, вдохновившись гонками "стандартников" уже после награждения и спуска флага радостно били свои машины на трамплинах. Пробовали силы. А в роли "болельщиков" выступали спортсмены, в честь закрытия сезона принявшие на грудь и кучно восседавшие на грузовике-эвакуаторе. VIP-места были на "стреле", но туда никто не рвался. По домам разъезжались колонной, ибо товарищи из ГИБДД тоже любят "Покроffский экстрим".
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