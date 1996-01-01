В Кавалерово - новый автовокзал

28 cентября в Кавалерово состоится церемония открытия нового автовокзала, построенного на средства ОАО «Приморавтотранс».

Здание небольшое, но уютное: зал ожидания на 15 пассажиров, комната отдыха со всеми удобствами (включая душ), кассы, круглосуточный диспетчерский пункт, пост милиции, буфет. Установлены видеокамеры для наблюдения за привокзальной площадью. В церемонии, как предполагается, примет участие гендиректор ОАО «Приморавтотранс» МАРТЫНОВ. На привокзальной площади поселка со временем появится комплекс - автобусная остановка и торговый павильон.