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Автопарковки станут элементами морского фасада Владивостока
Страдания автовладельцев услышаны. Администрацией города объявлен муниципальный заказ на предпроектные проработки своей части реконструкции морского фасада г. Владивостока, где нашлось место и многоярусным парковкам.
Администрация предложила краю включить строительство парковок в программу по обустройству морского фасада. По имеющейся информации, там благосклонно отнеслись к предложению, и теперь дело за решением губернатора. Есть сомнения, что морской фасад и наличие многоярусных автопарковок - темы связанные, но раз они оказались в одном проекте - это лучше, чем просто многолетние слова о необходимости «решать проблему».
Еще в июне этого года глава города пообещал, что Владивосток получит несколько современных парковочных комплексов. По состоянию на тот момент первые такие комплексы должны быть построены на пр-те Красного знамени (напротив «Дальпресса») и на ул. Фонтанной (с видом на «Спортивную гавань»).
Но пока автолюбители продолжают «обживать» крайние полосы отремонтированных за лето дорог. Достаточно проехать по кольцу Алеутская - Светланская с заездом на Океанский проспект, чтобы убедиться в этом.
Тем временем во Владивостоке уже есть организации, которые, не дожидаясь официальной отмашки, начали строить парковки. Примером может служить многоуровневый паркинг, возводимый на ул. Садовая, 27. Заказчиком парковки, рассчитанной на 88 машиномест, выступает ООО «Ливония», а подрядчиком - небезызвестная строительная компания «ЯВ Строй». Как следует из техзадания, многоярусная парковка, строительство которой начато в начале этого года, будет введена в строй в январе-марте 2012 г.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, такие случаи уже стали системой и относятся в мэрии к таким проектам скептически. Земли выделяются под строения с элементами парковки, а на поверку получается нормальный бизнес-центр с косяком офисного планктона, жаждущего своего места под парковочным солнцем и реальными «элементами парковки» лишь на несколько машин.
Есть еще один пример, о котором нам рассказали уже в городской ГИБДД: на ул. Русской, где старую грунтовую спортплощадку превратили в подземный паркинг, на крыше которого был заново отстроен... спортивный центр. Редкий пример, когда соблюдены интересы и владельцев авто, и жильцов квартала.
В ГИБДД не сомневаются в светлом парковочном будущем Владивостока. Хотя, как заметил инспектор дорнадзора ОТ ГИБДД УВД по г. Владивостоку Юрий ТРУНОВ, и с ним можно отчасти согласиться, мнение о дефиците парковочных мест в центральной части города сильно преувеличено.
В последнее время появились парковочные карманы, заработали платные парковки у торговых центров, таких как, например, «Родина» (40 руб./час) и «Клевер хаус» (20 руб./час.), а не так давно была открыта бесплатная парковка на Корабельной набережной емкостью почти в 200 машин.
Однако спешащие граждане к их услугам прибегают в крайних случаях. Так, в минувшую пятницу, по состоянию на 11 часов, утра из 170 мест парковки на «Корабелке» были заняты едва ли 40, когда в это же время вся ул. Уборевича, находящаяся в 100 метрах, была заставлена автомобилями, создававшими проблемы. Не больше десятка автомобилей «платили» «Родине», и только у «Клевер хауса» стоянка была под завязку.
- Здесь речь о культуре водителей, их платежеспособности и аппетитах арендаторов и владельцев парковочных площадей, - говорят в ГИБДД. - Конечно, платить 50 руб. за час парковки не многие могут себе позволить, но это совсем не значит, что машины надо бросать где попало. К сожалению, пример уже имеющихся платных парковок заставляет сильно усомниться, что после открытия обещанных администрацией многоярусных парковок наши граждане перестанут заставлять своими автомобилями центральные улицы, нарушая ПДД. Кроме отчасти объективных сетований на невозможность приткнуть в нужном месте машину, нашему человеку еще нужно слегка скорректировать свои запросы. Не побояться пройти лишних сто метров от стоянки до офиса и не жалеть 20 - 40 руб. за час стоянки у торгового центра.
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