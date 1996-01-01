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Гонщики разогнали тучи
5 сентября на Змеинке вновь было людно. Картодром принимал "Большие Гонки" -состязания сразу по трем спортивным дисциплинам: 3-й этап чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам, Европейскую серию по картингу Rotax Max и вторую серию гонок на выживание.
География участников охватывала весь Дальний Восток: в соревнованиях приняли участие гонщики из Находки, Владивостока, Уссурийска и Благовещенска.
Поначалу пришлось понервничать из-за погоды - в прогнозе был дождь, и проведение гонок балансировало на грани срыва. С утра выглянуло солнце. Все вздохнули свободно - "Ура!" Но в 10 часов вдруг хлынул дождь, перешедший в ливень. Настало время испытать ужас - соревнования отменяются! Однако через 40 минут "небесная концелярия" меняет решение, и над Змеинкой вновь сияет солнце. Пронесло!
Трасса не подвела - после тренировочных кругов асфальт высох и ждал своих чемпионов. Страсти разыгрались не на шутку: у кольцевиков машины слетали в кювет, потом горели, но службы "скорой помощи" и пожарные показали свой класс. В финале шоу прилетели мотопланеристы и тоже отметились в проекте "Большие Гонки". В перерывах спонсоры проводили для зрителей веселые конкурсы с призами и подарками.
Победители 3-го этапа шоссейно-кольцевых гонок:
1-е место: Олег ГУМЕНЮК (СТК "Босфор", Владивосток).
2-е место: Сергей ЗАИКИН (СТК "Оверс", Владивосток).
3-е место: Андрей ВОРОБЬЕВ (СТК "Оверс", Владивосток).
Победители 2-го этапа чемпионата по картингу Rotax Max:
1-е место: Алексей УКРАИНЕЦ, Владивосток.
2-е место: Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ, Владивосток.
3-е место: Александр ШУЛЬЖИЦКИЙ, Владивосток.
Победители 2-го этапа гонок на выживание:
1-е место: Егор СКРИПНИКОВ, Находка.
2-е место: Станислав ПЕКУТ, Владивосток.
3-е место: Антон МОЛОДЧЕНКО, Владивосток.
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