Гонщики разогнали тучи

5 сентября на Змеинке вновь было людно. Картодром принимал "Большие Гонки" -состязания сразу по трем спортивным дисциплинам: 3-й этап чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам, Европейскую серию по картингу Rotax Max и вторую серию гонок на выживание.

География участников охватывала весь Дальний Восток: в соревнованиях приняли участие гонщики из Находки, Владивостока, Уссурийска и Благовещенска.

Поначалу пришлось понервничать из-за погоды - в прогнозе был дождь, и проведение гонок балансировало на грани срыва. С утра выглянуло солнце. Все вздохнули свободно - "Ура!" Но в 10 часов вдруг хлынул дождь, перешедший в ливень. Настало время испытать ужас - соревнования отменяются! Однако через 40 минут "небесная концелярия" меняет решение, и над Змеинкой вновь сияет солнце. Пронесло!

Трасса не подвела - после тренировочных кругов асфальт высох и ждал своих чемпионов. Страсти разыгрались не на шутку: у кольцевиков машины слетали в кювет, потом горели, но службы "скорой помощи" и пожарные показали свой класс. В финале шоу прилетели мотопланеристы и тоже отметились в проекте "Большие Гонки". В перерывах спонсоры проводили для зрителей веселые конкурсы с призами и подарками.

Победители 3-го этапа шоссейно-кольцевых гонок:

1-е место: Олег ГУМЕНЮК (СТК "Босфор", Владивосток).

2-е место: Сергей ЗАИКИН (СТК "Оверс", Владивосток).

3-е место: Андрей ВОРОБЬЕВ (СТК "Оверс", Владивосток).

Победители 2-го этапа чемпионата по картингу Rotax Max:

1-е место: Алексей УКРАИНЕЦ, Владивосток.

2-е место: Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ, Владивосток.

3-е место: Александр ШУЛЬЖИЦКИЙ, Владивосток.

Победители 2-го этапа гонок на выживание:

1-е место: Егор СКРИПНИКОВ, Находка.

2-е место: Станислав ПЕКУТ, Владивосток.

3-е место: Антон МОЛОДЧЕНКО, Владивосток.