"БелАЗы" прибыли в Приморье

Утром 10 сентября на фабрику по производству вольфра-мового концентрата были доставлены три "БелАЗа", которые Примтеплоэнерго приобрело для нужд комбината.

"Фабрика работает, нам необходимо обеспечивать возросший объем перевозок руды, - говорит начальник управления автомобильного транспорта Примтеплоэнерго Игорь ТЕВЕРОВСКИЙ, - Тяжелая техника пришла железной дорогой из Кемерово. В ближайшее время ожидается прибытие американского бульдозера стоимостью 25 миллионов".

В планах предприятия также покупка бурильной установки и другой грузовой техники для Лермонтовского ГОКа. Техника приобретена на часть 150 - миллионного транша, выделенного администрацией Приморья для дальнейшего развития Лермонтовского ГОКа, сообщает пресс-служба Примтеплоэнерго.