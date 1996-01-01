Ищите объезды

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Во Владивостоке движение на оживленном перекрестке сузят до одной полосы. Причина - ремонтные работы на железнодорожном переезде.
Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" информирует автомобилистов Владивостока о ремонте железнодорожного переезда на пересечении улиц Вилкова и Калинина с 21 часа в четверг 16 сентября до 6 утра пятницы 17 сентября. В течение указанного времени движение автотранспорта через указанный переезд будет осуществляться по одной полосе движения.
Кроме того, в связи с производством работ по прокладке трубопроводов на территории улично-дорожной сети Владивостокского городского округа временно прекращено движение автотранспорта на дороге, проходящей от дома № 17 по ул. Надибаидзе до пересечения с улицей Пихтовая. Как сообщает пресс-служба администрации города, движение на этом участке дороги откроется 9 октября. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
К пониманию горожан призвали также в в Управлении ГИБДД УВД по Приморскому краю. "В связи с прибытием во Владивосток большого количества делегаций для участия в кинофестивале, по городу осуществляется сопровождение организованных колон автотранспорта патрульными автомашинами ДПС", - сообщает департамент по связям с прессой краевого ГИБДД. Гаишники напоминают, что при приближении транспортных средств с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами водителям необходимо освободить полосу движения, снизить скорость или остановиться. Сопровождаемые транспортные средства также пользуются преимуществом при движении.
В соответствии с частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.
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