Милиция с большой дороги?

С начала сентября в Приморье произошло сразу два резонансных ДТП, в которых пострадали люди. Резонанс, как обычно, вызвало участие в происшествиях представителей власти и их родственников.

Вечером 1 сентября в Артеме, на перекрестке улицы Фрунзе столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Platz. Малолитражкой управляла гражданка Ш., якобы сотрудница детского сада "Солнышко", а джипом, как утверждают очевидцы, - родственница одного из милицейских чинов города Артема. По версии пресс-службы ГАИ, водительница Platz не предоставила преимущество в движении автомашине Land Cruiser Prado. Опасный маневр спровоцировал столкновение, после которого Prado отбросило на правую обочину, по которой шла женщина. От удара жительница п. Смоляниново получила тяжелые травмы, спасти ее жизнь не удалось.

Однако с этой версией не согласились многочисленные свидетели ДТП. Вот что сообщила РИА "Дейта" хозяйка автомашины Nissan Tino, непосредственно присутствовавшая на месте происшествия:"Platz двигался на зеленый сигнал светофора. А опасный маневр и пренебрежение правилами дорожного движения продемонстрировала как раз водитель Prado, двигавшегося на запрещающий сигнал. Машины столкнулись, после удара Prado отбросило на женщину-пешехода, которая уже начала пересекать проезжую часть, а не шла по правой обочине, как утверждают в ГАИ. После этого Prado проехал несколько метров, и у него отвалилось левое переднее колесо. В джипе сработала подушка безопасности. Выскочившие из внедорожника девушка-водитель и парень-пассажир поспешили завесить номера машины какими-то тряпками". "На место происшествия тут же съехались все шишки - начальник ГАИ, ответственный от УВД и сам начальник МОБа, - сообщает на форуме artem-catv другой очевидец. - Оцепили все вокруг. Столько ментов на ДТП я видел только год назад в Надеждинске. Быстро скрутили номера с "Прадика", а потом вывезли его с места ДТП".

С этой аварией перекликается другая, происшедшая 7 сентября во Владивостоке, когда на проспекте 100-летиябыл сбит инспектор ДПС. Согласно версии ГАИ, наряд ДПС нес здесь службу, когда заметил, что по крайней левой полосе с явным превышением скорости двигался Toyota Surf. Инспектор попытался остановить нарушителя, преградив ему дорогу и обратив внимание лихача взмахом жезла и свистком. Однако водитель не остановил автомобиль и сбил сотрудника ДПС. Пресс-служба ГАИ сообщила, что водитель задержан, и с ним проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются все подробности происшедшего.

Здесь повторилась артемовская история: на место происшествия прибывает огромное количество сотрудников силовых структур, а свидетели происшествия, услышавшие по радио оперативную сводку, начинают звонить в СМИ, рассказывая, что видели, мягко говоря, несколько иную картину.

"В 8.40 утра, двигаясь от фабрики "Заря" в сторону Постышева, стала свидетельницей ДТП с участием автомобиля Toyota Surf и сотрудников ГИБДД, - сообщила порталу vl.ru жительница Владивостока. - Двигаясь по крайней правой полосе, увидела, что двое сотрудников милиции перебегали полосу встречного движения. Один милиционер, двигаясь чуть быстрее, успел перейти на разделительную полосу, второй оказался на третьей полосе движения. На эту полосу и перестраивался Surf. Скорость авто была небольшой. Водитель просто не ожидал появления человека на проезжей части".

В комментариях на форуме drom.ru появилось и другое похожее сообщение: "Общался со знакомым "гайцом". С его слов, на противоположной стороне дороги, на "островке" перед мостом, остановился начальник. Приехал с проверкой. И ничего лучше не придумал, как позвать подчиненных с "учетками" к себе. Вот молодой и ломанулся через 4 полосы, а тут Surf..."

Оба вышеописанных происшествия объединяет красноречивое расхождение официальных версий с показаниями очевидцев. Допускаю, что во многом это происходит от недоверия граждан к правохранительным органам, особенно в части причастности к происшествиям "своих" или вышестоящих.