Главный инспектор Находки

Новый начальник отделения ГАИ Находкинского округа Андрей ОЛЬХОВСКИЙ приступил к исполнению обязанностей.

Тем самым многомесячный кадровый вопрос о главном находкинском гаишнике был решен в пользу владивостокца. Коллективу его представил начальник УГИБДД Приморского края Александр ЛЫСЕНКО.

Как отметил Лысенко, ранее Ольховский работал в одном из подразделений госавтоинспекции во Владивостоке. «Не скрою, здесь вопрос назначения несколько затянулся, но считаю, что Андрей Сергеевич справится. Парень достаточно молодой, профессионально грамотный», - отметил он.