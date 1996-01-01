Губернатор потребовал навести порядок с проведением техосмотра

Ситуация с прохождением Государственного технического осмотра продолжает оставаться сложной и напряженной...

Наряженной настолько, что в дело вынужден был вмешаться губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. 3 сентября он в жесткой форме потребовал от руководства краевой ГИБДД за две недели «разрулить» ситуацию и навести порядок с проведением ГТО, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Пару месяцев назад на аналогичном совещании губернатор уже давал поручения по локализации проблемы, но их исполнением он остался недоволен - на его имя продолжают поступать жалобы от населения.

Стоп-сигнал

Это, в первую очередь, жалобы на коммерческие пункты, где требуют дополнительную плату, превышающую официальную в разы. Кому она не по карману, вынуждены идти в ПТО, проходить диагностику и сам техосмотр в тех организациях, где кроме стандартного набора документов и оплаты государственных платежей, ничего больше не требуется. Но здесь автовладельцев поджидает подвох в виде огромных очередей и пресловутых списков, растянутых на недели. Начнем с того, что гнев первого лица вряд ли убедит коммерсантов компаний «Командор» и «Авто-вектор» прекратить взимать плату за так называемые «услуги магазина». Ни один директор, которому выпало счастье зарабатывать на волне дефицита, находящийся в здравом уме и при памяти, от денег никогда не откажется. Мы никого не удивим, если скажем, что за всем этим стоят «влиятельные» люди, прекрасно известные и властным структурам, и правоохранительным органам. Что собственно и подтвердил разговор автора этих строк с одним из высокопоставленных сотрудников ГИБДД, который по-отечески так сказал: «Мы же все прекрасно понимаем? Если звезды зажигают…».

Понимаем, конечно. И поэтому новую форму работы ГИБДД по проведению ГТО, с передачей сотрудников непосредственно в ПТО, чтобы сразу после диагностики автовладельцы тут же на месте смогли получить заветный талончик, мы восприняли на «ура». Произошло это знаменательное событие 12 августа 2010 г., а уже через неделю ПТО захлебнулось в очередях и скандалах. Почему же так произошло, если здравая мысль вернула нас на рубеж 90-х и «нулевых» годов, когда эта форма прекрасно работала. Что не так в XXI веке? Причин, почему застопорилась идея техосмотрового «единого окна», как оказалось, несколько, но еще больше должностных лиц, просто обязанных понести за это ответственность. Первый, пошел!

То, что сегодня происходит с ГТО в Приморском крае - следствие не только козней ребят, решивших подзаработать и монополизировать рынок. Реорганизация милиции, а с ней и ГИБДД, сокращение на 20% личного состава, чтобы сэкономить...

«ГИБДД сегодня оказалась между молотом и наковальней, - рассказал «ЗР» осведомленный источник в приморской милиции. - С одной стороны, на нее давят сверху - давай-давай зеленый свет коммерциализации, пусть и с элементами извращения, как это в случае с «командорами» и иже с ними. С другой, формулировка «государственный», за которой - действующие законы и нормативные акты не позволяющие превратить ГИБДД и ГТО в «супермаркет» – приличия необходимо блюсти, особенно в рамках действующего законодательства».

Штатно-должностная реструктуризация, выразившаяся в сокращении отделов и служб, а с ним и личного состава подразделений, привели к острой нехватке в ГАИ квалифицированных кадров. Из более 300 сотрудников ГИБДД, еще два года назад, работавших с техосмотром и регистрацией АМТС, на сегодняшний день осталось едва ли 60.

«И дело здесь не только в российском «биг-боссе», потребовавшем перетряхнуть органы внутренних дел и избавить их от непрофильных функций, а заодно заставить работать на граждан. Просто те, кто работает «на земле», и с кем в нашей повседневной жизни приходится сталкиваться чаще всего - инспекторы ДПС, участковые, ППС, ПДН и т.д. – милиция общественной безопасности по бюджетному кодексу содержится на деньги субъекта Федерации», – это уже мнение другого эксперта. «А поскольку бюджет Приморского края заточен… сами знаете, под какие проекты, экономить приходится на всем и, в первую очередь, на нас с вами».

В ГИБДД УВД по Приморскому краю, куда мы обратились за комментарием о сложившейся ситуации с ГТО, подтвердить состоятельность этих фраз, как и подобный расклад, не смогли, но и опровергать не стали.

Вторым номером

А вот недавние выпады Приморского Управления федеральной антимонопольной службы, обвинившего Управление ГИБДД в нарушении антимонопольного законодательства, в Госавтоинспекции края сочли, мягко говоря, преждевременными, если не сказать больше.

Напомним, что в августе приморские антимонопольщики дуплетом ударили по отделениям государственного технического осмотра и экзаменационной работы УГИБДД УВД по Приморскому краю, «уличив» приморскую ГАИ в ограничении конкуренции на рынке оказания услуг по проверке технического состояния автомототранспорта и экзаменационной деятельности.

Как ранее сообщала РИА «Дейта», со ссылкой на начальника отдела контроля за органами власти Приморского УФАС Сергея БЕССОНОВА, «краевая ГИБДД ограничила конкуренцию на рынке оказания услуг по проверке технического состояния автомототранспорта. Дело было рассмотрено Приморским УФАС России 8 июля 2010 г. Во исполнение предписания Управлением ГИБДД УВД по Приморскому краю изданы распоряжения, в которых предписывается организовать проведение ГТО на 53 ПТО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных победителями конкурса и выделить необходимое количество личного состава на производственно-технические базы ПТО».

Все ясно и предельно точно, но одного в приморской антимонопольной службе не учли. Дело в том, что приморская ГАИ и рада бы осчастливить всех хозяев 53 ПТО, но вот только 12 из них мало-мальски соответствуют требованиям, предъявляемым российским законодательством, например, постановлением Правительства №1240.

По словам начальника отделения ГТО МОГТО и РАС №1 Андрея СИРЧЕВА, руководителям диагностических центров было дано два месяца на подготовку материально-технической базы пункта. Куда должны были войти не только оборудование стендов проверки технического персонала, но также отдельные помещения для сотрудников, компьютерная техника, подключение к интернету (выход в сеть для проверки транспортного средства и его владельца на «предмет») и т.д.

Из всех заявленных ПТО, предъявляемые требования были выполнены единичными пунктами. Отсюда отказ Управления ГИБДД выделить им сотрудников, что и привело к разбирательствам на уровне Федеральной антимонопольной службы.

К этому можно добавить, что два месяца назад, когда подписывалось трехстороннее соглашение между ГИБДД, ПТО и администрацией Приморского края, все директора пунктов осмотра обещали к 12 августа – дню приема в своих стенах сотрудников ГАИ, и началу работы новой схемы прохождения техосмотра, привести свои ПТО в надлежащий вид.

Но как показала практика, на что хватило большинства руководителей диагностических центров, так это на написание жалобы в УФАС. «Ответ» ГИБДД не заставил себя ждать и сотрудники ГИБДД, приступившие к работе на ПТО, подошли к своим обязанностям со всей строгостью, что тут же аукнулось рядовым автовладельцам: очереди стали длиннее, ругань громче, претензии пошли далеко за пределы края. Разобидевшись на некоторых директоров ПТО, подписавшихся под обращением в УФАС, ГАИ решила пойти на принцип, и работать строго по правилам.

Как рассказал на правах анонимности рядовой сотрудник краевой ГАИ, «все директора ПТО ждут декабря, когда, по их мнению, должен вступить в силу закон, передающий вопросы техосмотра, в том числе и его ценообразование, частным предпринимателям,. Что закон будет принят и заработает в этом году, еще не факт, зато никуда не деться от тех требований, что предъявляет не только к нам, но и диагностическим центрам федеральное и местное законодательство».

А оно, как, оказалось, требует от диагностиков уделять одному проверяемому автомобилю 42 минуты чистого времени! Простая арифметика показывает что ПТО, имеющее одну диагностическую линию способно проверить не более 14 автомобилей за рабочий день.

- Это не наши козни и не шутки наших инспекторов, а исполнение соответствующих требований, утвержденных и согласованных МВД и Минтрансом еще в 1999 году, подтвердил начальник отделения МОГТО и РАС Андрей СИРЧЕВ. Мы их придерживаемся, только и всего. Кстати, если директора ПТО думают, что две недели, отпущенные губернатором на устранение недостатков в деле проведения технического осмотра, касаются только Госавтоинспекции края, то они глубоко ошибаются. Мало не покажется всем, и им в первую очередь! Отзыв лицензии - это то малое, что им обещают в случае, если еще хоть одно письмо с жалобой от автовладельца на техосмотр упадет под печать с литерой «Входящие»…